Thời sự

Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm

Vân Du

(NLĐO) – Trong lúc vận hành máy tạo hạt phân bón, anh Đ.C.L. quê Cà Mau đã không may bị cuốn vào vào vùng nguy hiểm dẫn đến tử vong

Ngày 22-9, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nam công nhân tử vong do tai nạn lao động khi đang làm việc.

Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Nhà máy nơi nam công nhân tử vong do tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20-9, anh Đ.V.C.L. (29 tuổi) khi vận hành máy tạo hạt phân bón tại một nhà máy nằm trong Khu Công nghiệp Trà Kha thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau thì không may bị cuốn vào máy.

Phát hiện vụ việc, các công nhân đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, đưa anh L. ra ngoài và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Sau đó, L. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị… Tuy nhiên, anh L. đã tử vong vào khuya 20-9.


Tin liên quan

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

(NLĐO) - Hệ thống cốt pha để thi công mương thoát nước tại dự án đường cao tốc bị sập, các công nhân đã rơi từ trên cao xuống khiến 2 người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 3 người thương vong

(NLĐO) - Hệ thống cốt pha bị sập làm nhóm công nhân té từ trên cao xuống và bị bê - tông vùi lấp khiến 3 người thương vong.

Tai nạn lao động tại dự án đường cao tốc, 2 người tử vong

(NLĐO) - Vụ tai nạn lao động xảy ra tại dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

