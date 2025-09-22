Nam công nhân ở Cà Mau tử vong thương tâm

Ngày 22-9, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nam công nhân tử vong do tai nạn lao động khi đang làm việc.

Nhà máy nơi nam công nhân tử vong do tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20-9, anh Đ.V.C.L. (29 tuổi) khi vận hành máy tạo hạt phân bón tại một nhà máy nằm trong Khu Công nghiệp Trà Kha thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau thì không may bị cuốn vào máy.

Phát hiện vụ việc, các công nhân đã nhanh chóng ngắt nguồn điện, đưa anh L. ra ngoài và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Sau đó, L. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị… Tuy nhiên, anh L. đã tử vong vào khuya 20-9.



