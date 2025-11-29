HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Chủ tịch UBND phường kể câu chuyện đau lòng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Khu Quản lý đường bộ III vừa có buổi làm việc liên quan xe né trạm BOT gây bức xúc và nguy hiểm cho người dân khu dân cư Thanh Quýt 3, TP Đà Nẵng

Dự buổi làm việc có đại diện Khu Quản lý Đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, UBND phường An Thắng và Công ty TNHH MTV CECO 545-BOT (chủ đầu tư trạm BOT).

Kết quả buổi làm việc được báo cáo cho Cục Đường bộ Việt Nam vào hôm nay, 29-11.

Xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường kể câu chuyện đau lòng - Ảnh 1.

Ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng, đau xót kể lại câu chuyện cháu bé ngã vào bánh xe tải, tử vong tại chỗ hồi tháng 10 vừa qua

Tại buổi làm việc, ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng, cho biết tình trạng xe tải né trạm thu phí diễn ra thường xuyên, không chỉ gây hư hỏng mặt đường, mà còn mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Khu dân cư này có nhiều trường học khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm vào giờ tan trường. "Hồi tháng 10, một học sinh tiểu học đã tử vong tại chỗ dưới bánh xe tải. Cháu bị giật mình khi xe tải bấm còi, lạc tay lái ngã vào xe. Rất đau lòng!" - ông Nhiên kể lại.

Do đó, Chủ tịch UBND phường An Thắng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp di dời trạm BOT, hoặc ít nhất là tìm phương án giải quyết khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường kể câu chuyện đau lòng - Ảnh 2.

Ông Thân Hóa, Giám đốc Công ty 545, chủ đầu tư BOT, kiến nghị giải pháp tình thế là thu hẹp dải phân làn trên Quốc lộ 1 để ngăn xe né trạm

Xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường kể câu chuyện đau lòng - Ảnh 3.

Đề xuất thu hẹp dải phân làn còn lại 4m, để ngăn các phương tiện từ đây rẽ vào khu dân cư, né trạm BOT

Xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường kể câu chuyện đau lòng - Ảnh 4.

Trạm BOT-545 tại Km945+975, Quốc lộ 1

Về phía chủ đầu tư trạm BOT, đại diện Công ty TNHH MTV CECO 545-BOT cho biết trạm được xây dựng năm 2014 và bắt đầu thu phí năm 2016. Tuy nhiên, tình trạng xe né trạm đã gây thiệt hại lớn cho công ty.

Chủ đầu tư cũng giải thích rằng việc di dời trạm thu phí vào xã Quế Sơn là không khả thi do khoảng cách đến trạm thu phí Tam Kỳ chỉ hơn 30km, không đảm bảo quy định. "Theo hợp đồng đã quy định, công ty buộc phải kéo dài thời gian thu phí, gây ảnh hưởng đến tất cả người dân" - đại diện chủ đầu tư nói.

Để giải quyết tình hình, chủ đầu tư kiến nghị ngành chức năng mua lại trạm hoặc hỗ trợ một phần để rút ngắn thời gian thu phí, sau đó tháo dỡ trạm. Trước mắt, đề xuất đóng dải phân làn đường trên Quốc lộ 1, chỉ chừa lại khoảng 4m để hạn chế ô tô vào khu dân cư; đề nghị UBND phường An Thắng sớm lấy ý kiến người dân về phương án này.

Trước đó ngày 27-11, HĐND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND thành phố, giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét xử lý kiến nghị về việc đóng điểm mở dải phân cách nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

HĐND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III xem xét xử lý sớm kiến nghị của chủ đầu tư dự án liên quan đến đề nghị mua lại dự án hoặc có phương án di dời đến vị trí phù hợp.

