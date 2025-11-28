HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ dân dựng barie ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Cơ quan chức năng vào cuộc

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Từ phản ánh xe né trạm BOT khiến đời sống người dân ở Đà Nẵng đảo lộn, thông tin mới nhất cho biết cơ quan liên ngành sẽ vào cuộc.

Ngày 28-11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra, rà soát hiện trường, cập nhật thông tin phản ánh Báo Người Lao Động liên quan đến tình hình xe né trạm thu phí BOT-545 tại Km945+975, QL.1 quần thảo khu dân cư Thanh Quýt thuộc phường An Thắng (TP Đà Nẵng).

Vụ dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng: Cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 1.

Người dân khối phố Thanh Quýt (phường An Thắng, TP Đà Nẵng) phải tự phong tỏa khu dân cư bằng barie tự chế, để chống xe né trạm BOT

Cụ thể, Khu Quản lý đường bộ III sẽ mời Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng Đà Nẵng, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, UBND phường An Thắng (thành phố Đà Nẵng) và Công ty TNHH MTV CECO 545–BOT – chủ đầu tư trạm BOT đi kiểm tra, rà soát hiện trường để có giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng", phản ánh nội dung: "Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe né trạm BOT-545, quần thảo khu dân cư Thanh Quýt (phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khiến đời sống người dân đảo lộn" và hàng loạt tuyến đường ở Khối phố Thanh Quýt 3 và các khu vực lân cận (thuộc phường An Thắng, Thành phố Đà Nẵng) xuất hiện các barie tự chế, ngăn không cho ô tô các loại ra vào".

Ngoài việc làm phiền đời sống dân cư (khói bụi, tiếng ồn, đường xuống cấp, nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng học sinh…), nhiều hộ dân trong khu còn không thể đi lại bình thường, bị chặn bởi rào chắn do chính cộng đồng dựng lên.

Về phía chính quyền, UBND phường An Thắng thông tin rằng trạm BOT-545 đã hết thời hạn khai thác từ ngày 2-8-2020. tức việc thu phí sau thời điểm đó có thể là "thu lần hai", không đúng quy định. Phường đã gửi kiến nghị lên UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn (như Cục Đường bộ Việt Nam) kiểm tra, rà soát lại việc thu phí và tình trạng đông xe né trạm gây ảnh hưởng tới dân cư.

Phường An Thắng hy vọng, sau khi tuyến ĐH15 được sửa chữa xong, tình hình xe né trạm sẽ đỡ hơn. Nhưng để giải quyết triệt để, vừa bảo vệ quyền lợi dân cư, vừa chống né trạm, cần có phương án từ chính quyền và cơ quan quản lý giao thông.

Tin liên quan

Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe né trạm BOT-545, quần thảo khu dân cư Thanh Quýt (phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khiến đời sống người dân đảo lộn.

Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư hạng mục BOT sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất dừng chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT tại Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết.

Nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và muốn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51

(NLĐO) - Liên danh 2 nhà đầu tư BOT đang dừng thu phí và đề xuất Trung ương cho làm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51.

chủ đầu tư Thành phố Đà Nẵng xe né trạm BOT barie tự chế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo