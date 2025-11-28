Ngày 28-11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra, rà soát hiện trường, cập nhật thông tin phản ánh Báo Người Lao Động liên quan đến tình hình xe né trạm thu phí BOT-545 tại Km945+975, QL.1 quần thảo khu dân cư Thanh Quýt thuộc phường An Thắng (TP Đà Nẵng).

Người dân khối phố Thanh Quýt (phường An Thắng, TP Đà Nẵng) phải tự phong tỏa khu dân cư bằng barie tự chế, để chống xe né trạm BOT

Cụ thể, Khu Quản lý đường bộ III sẽ mời Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng Đà Nẵng, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, UBND phường An Thắng (thành phố Đà Nẵng) và Công ty TNHH MTV CECO 545–BOT – chủ đầu tư trạm BOT đi kiểm tra, rà soát hiện trường để có giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng", phản ánh nội dung: "Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe né trạm BOT-545, quần thảo khu dân cư Thanh Quýt (phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khiến đời sống người dân đảo lộn" và hàng loạt tuyến đường ở Khối phố Thanh Quýt 3 và các khu vực lân cận (thuộc phường An Thắng, Thành phố Đà Nẵng) xuất hiện các barie tự chế, ngăn không cho ô tô các loại ra vào".

Ngoài việc làm phiền đời sống dân cư (khói bụi, tiếng ồn, đường xuống cấp, nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng học sinh…), nhiều hộ dân trong khu còn không thể đi lại bình thường, bị chặn bởi rào chắn do chính cộng đồng dựng lên.

Về phía chính quyền, UBND phường An Thắng thông tin rằng trạm BOT-545 đã hết thời hạn khai thác từ ngày 2-8-2020. tức việc thu phí sau thời điểm đó có thể là "thu lần hai", không đúng quy định. Phường đã gửi kiến nghị lên UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn (như Cục Đường bộ Việt Nam) kiểm tra, rà soát lại việc thu phí và tình trạng đông xe né trạm gây ảnh hưởng tới dân cư.

Phường An Thắng hy vọng, sau khi tuyến ĐH15 được sửa chữa xong, tình hình xe né trạm sẽ đỡ hơn. Nhưng để giải quyết triệt để, vừa bảo vệ quyền lợi dân cư, vừa chống né trạm, cần có phương án từ chính quyền và cơ quan quản lý giao thông.