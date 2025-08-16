Xe rồng đưa tang vượt đèn đỏ, có bị xử lý?

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip một đoàn xe rồng đưa tang vượt đèn đỏ. Vậy xe tang có được ưu tiên hay không? Nếu không thì bị xử lý ra sao? Trường hợp nào mới được ưu tiên vượt đèn đỏ? (bạn đọc Thu Thảo, ngụ phường Thủ Đức, TP HCM).

Đoàn xe tang được xem là xe ưu tiên. Tuy nhiên, đoàn xe tang không được vượt đèn đỏ vì không thuộc nhóm xe ưu tiên được miễn trừ tín hiệu đèn giao thông.

Khoản 1, 2, 4 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định như sau:

Xe ưu tiên gồm xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy. Xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe ảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu.

Đoàn xe đưa tang vượt đèn đỏ

Ngoài ra, xe ưu tiên còn là xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Xe ưu tiên được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

a) Xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy;

b) Xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường;

c) Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang:

- Xe ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.

Do đó, mặc dù được xếp vào nhóm xe ưu tiên theo khoản 2 điểm đ Điều 27 nhưng đoàn xe tang không được phép vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.

Về việc điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, pháp luật quy định như sau: Người điều khiển xe trong đoàn xe tang vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



