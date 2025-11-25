Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, cột khói cao cả chục mét trên cao tốc

Chiều 25-11, thông tin từ UBND phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua khu vực dốc Bù Đá (phường Trúc Lâm) vừa xảy ra vụ việc một chiếc xe tải bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng cùng ngày, khi đang lưu thông trên cao tốc, xe tải bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc cục bộ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy xe tải đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.