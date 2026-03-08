HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Xe Việt tăng tốc trong cuộc chơi mới

Nguyễn Hải

Những động thái gần đây cho thấy tham vọng của các hãng xe Việt Nam đã vượt ra khỏi phân khúc đại chúng, hướng tới xây dựng hình ảnh thương hiệu đẳng cấp

Sau giai đoạn tạo dấu ấn ở phân khúc phổ thông, các doanh nghiệp ô tô trong nước đang bắt đầu bước sang giai đoạn mới - chinh phục phân khúc xe cao cấp. Cụ thể, mới đây, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời ra mắt 2 mẫu xe mới là Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S.

Tự tin bước vào phân khúc siêu sang

Dòng xe Lạc Hồng được định vị ở phân khúc cao cấp nhằm tôn vinh bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Bộ sưu tập hiện gồm 3 mẫu xe 900 LX, 900S và 800S. Trong đó, mẫu 900 LX ra mắt năm 2025, được định vị là dòng xe "nguyên thủ", có cả phiên bản chống đạn với tiêu chuẩn an ninh cao.

Hai mẫu xe mới Lạc Hồng 800S và 900S tiếp tục kế thừa triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Việt. Mặt ca-lăng sử dụng các thanh nan thẳng gợi hình ảnh cây tre, logo cánh chim Lạc bay lên tượng trưng cho khát vọng vươn xa. 

Các họa tiết trống đồng, ruộng bậc thang được lồng ghép tinh tế trong thiết kế nội - ngoại thất. Điểm nhấn đặc biệt là logo thương hiệu Lạc Hồng được chế tác theo phong cách thư pháp trên hợp kim mạ vàng, tạo cảm giác sang trọng và độc bản.

- Ảnh 1.

Hai mẫu xe siêu sang mới nhất của VinFast là Lạc Hồng 900S và 800S. Ảnh: VINFAST

Về công nghệ, 2 mẫu xe được trang bị nhiều tiện ích thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe siêu sang như ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí cao cấp. Riêng Lạc Hồng 900S còn có vách kính ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách, trần sao, máy chiếu lớn và bàn làm việc gấp gọn cho hàng ghế sau. Xe sử dụng hệ thống 3 động cơ điện với tổng công suất lên tới 460 KW. Theo kế hoạch, 2 mẫu xe này sẽ chính thức được bán ra thị trường từ năm 2027.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh ô tô toàn cầu của VinFast, cho biết việc hoàn thiện 3 dòng thương hiệu là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của hãng. 

"Lạc Hồng 800S và 900S là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm của VinFast. Hiện hãng đã phát triển hơn 15 mẫu ô tô điện, riêng năm 2025 bán ra 175.099 xe tại Việt Nam" - bà nói.

So kè quyết liệt

Tham vọng bước vào phân khúc cao cấp không chỉ dừng lại ở VinFast. Chủ tịch Tập đoàn THACO trong thông điệp đầu năm cho biết tập đoàn dự kiến ra mắt mẫu xe du lịch mang thương hiệu Việt vào năm 2027. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng sản phẩm này có thể được định vị ở phân khúc cao cấp, bởi THACO đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất và phân phối ô tô.

Ngoài ra, Kim Long Motor, doanh nghiệp đang nổi lên trong lĩnh vực xe thương mại, cũng dự báo sẽ tập trung vào dòng xe thương mại cao cấp, đặc biệt là các mẫu xe điện. Lợi thế của doanh nghiệp này nằm ở hệ thống nhà máy, mạng lưới phân phối và tệp khách hàng sẵn có.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền, khi nhắc đến VinFast, nhiều người vẫn nghĩ ngay đến taxi điện vì hãng rất thành công ở mảng dịch vụ này. "Do đó, việc phát triển thêm dòng xe sang hoặc siêu sang sẽ giúp thay đổi cách nhìn của thị trường, khẳng định VinFast không chỉ có xe phổ thông mà còn có sản phẩm cao cấp" - bà Hiền nhận định.

Cũng theo chủ hệ thống này, THACO khi sản xuất xe du lịch thương hiệu riêng chắc chắn sẽ có cách làm thành công nhờ nền tảng thương hiệu KIA, Mazda mà THACO tạo được vị thế, cũng như niềm tin với khách hàng. Do đó, THACO sẽ "đánh" vào dòng xe sang với thiết kế đáp ứng được thị hiếu người Việt.

Chuyên gia ô tô Quang Dương cho rằng việc phát triển xe mang thương hiệu riêng cũng là bước đi nhằm nâng tầm vị thế tập đoàn công nghiệp của THACO. Sau nhiều năm lắp ráp và phân phối các thương hiệu quốc tế, việc tự phát triển mẫu xe riêng sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực sản xuất ô tô hoàn chỉnh. 

"Tôi tin ô tô con của THACO có thể sẽ là xe hybrid SUV rộng rãi, đẳng cấp. Bởi lẽ, phân khúc bình dân thì THACO đã làm quá tốt cho Kia và Mazda rồi nên phải ra mẫu xe khác biệt và vượt trội hơn. Bằng chứng là hãng xe này cũng đã tích cực đẩy mạnh thương hiệu xe sang như BMW, Mini, Peugeot, để thể hiện đẳng cấp cao hơn" - ông Dương bày tỏ.

Tương tự, chuyên gia ô tô này cũng cho rằng việc VinFast có thêm dòng xe sang là để đẩy mạnh thương hiệu lên tầm cao mới.

Ở góc nhìn marketing, ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh, nhận định xe siêu sang không nhất thiết phải bán số lượng lớn. "Đây là phân khúc kén khách nhưng lại tạo hiệu ứng thương hiệu rất mạnh. Khi một hãng xe có sản phẩm đỉnh cao, giá trị của toàn bộ danh mục sản phẩm cũng được nâng lên" - ông nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia bán lẻ Nguyễn Duy Linh cho rằng các mẫu xe cao cấp đóng vai trò như "sản phẩm mỏ neo", giúp thu hút sự chú ý của thị trường và nâng giá trị cho cả dòng xe phổ thông. Còn thương hiệu xe Việt khác là THACO cũng đã lắp ráp phân phối đầy đủ xe phổ thông của thương hiệu Kia, Mazda thì họ không "dại" gì vào phân khúc này mà nên vào phân khúc trên tỉ đồng. 

Định vị thương hiệu Việt

Theo ThS Trần Anh Tùng, Trưởng ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, việc VinFast chuẩn bị đưa dòng xe Lạc Hồng vào phân khúc siêu sang cho thấy hãng đang chuyển từ chiến lược "lấy sản lượng" sang chiến lược "định vị thương hiệu". Cụ thể, các mẫu xe phổ thông trước đây giúp VinFast nhanh chóng mở rộng thị trường và tạo quy mô sản xuất nhưng để trở thành một thương hiệu ô tô thực thụ thì doanh nghiệp cần có sản phẩm ở phân khúc cao hơn, nơi giá trị công nghệ, thiết kế và hình ảnh thương hiệu được thể hiện rõ nhất.

ThS Trần Anh Tùng dẫn chứng trong ngành ô tô toàn cầu, nhiều hãng cũng đi theo logic này: xe phổ thông tạo doanh số, còn xe cao cấp tạo uy tín và biên lợi nhuận. "Nếu dòng Lạc Hồng được thị trường chấp nhận, nó không chỉ là câu chuyện bán một mẫu xe đắt tiền, mà còn giúp nâng vị thế của thương hiệu ô tô Việt trên bản đồ công nghiệp, chứng minh rằng doanh nghiệp trong nước có thể tham gia những phân khúc có hàm lượng công nghệ và giá trị biểu tượng cao, thay vì chỉ cạnh tranh bằng các mẫu xe giá rẻ" - chuyên gia này kỳ vọng.


động cơ điện ô tô điện sản xuất ô tô xe điện Vinfast Lạc Hồng 800S Lạc Hồng 900S.
