Tàu chở ô tô đầu tiên của năm 2026 cập cảng TPHCM, có cả xe sang và xe điện Trung Quốc

Theo Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II, ngay trong ngày đầu năm mới 1-1-2026, một chuyến tàu chở 860 xe ô tô nhập khẩu đã cập Cảng Container Sài Gòn (SPCT). Đây là chuyến tàu chở ô tô nhập khẩu đầu tiên thực hiện thủ tục thông quan tại Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II trong năm 2026, mở đầu cho hoạt động nhập khẩu ô tô sôi động ngay từ những ngày đầu năm.

Trong lô hàng lần này, các thương hiệu quen thuộc tiếp tục chiếm số lượng lớn, gồm Toyota, Mitsubishi, Volvo, Honda, Suzuki…

Đáng chú ý, bên cạnh các dòng xe phổ thông, lô xe nhập khẩu còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe cao cấp, giá trị lớn như Porsche, Mercedes-Benz và Audi với số lượng tương đối đáng kể.

Riêng Toyota vẫn là hãng chiếm tỉ trọng lớn với các mẫu xe quen thuộc trên thị trường Việt Nam như Innova, Yaris, Corolla Cross...

Mitsubishi cũng góp mặt với một số dòng xe mới như Destinator.

Tàu chở lô xe đầu tiên của năm 2026 cập cảng TPHCM

Trước đó khoảng một tuần, Cảng SPCT đã tiếp nhận chuyến tàu chở ô tô cuối cùng của năm 2025 với 779 xe, cập cảng và hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Điểm đáng chú ý trong các đợt nhập khẩu xe cuối năm 2025 và đầu năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng lớn hay sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế quen thuộc như Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, mà còn có sự xuất hiện của các dòng xe sử dụng năng lượng mới.

Cụ thể, trong các lô xe nhập khẩu gần đây xuất hiện nhiều mẫu xe điện, xe hybrid hoặc xe xăng lai điện, cho thấy thị trường Việt Nam đang dần đón đầu xu hướng "đô thị xanh", phù hợp với các mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải mà Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đang theo đuổi. Đáng chú ý, trong nhóm này còn có sự góp mặt của một số thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Cụ thể, các mẫu xe như Geely M9 (xe hybrid cắm sạc), Aito M9 (gồm phiên bản thuần điện và phiên bản xe điện mở rộng quãng đường) hay BYD Seal 5 sử dụng công nghệ hybrid DM-i đã bắt đầu xuất hiện trong các lô hàng nhập khẩu.

Thông quan khoảng 72.000 xe ô tô các loại Theo Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II, trong năm 2025, các cảng thuộc phạm vi quản lý, gồm Cảng SPCT, Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, đã tiếp nhận và làm thủ tục thông quan khoảng 72.000 xe ô tô các loại. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô qua các cảng này đạt hơn 2 tỉ USD, tăng trên 12% so với năm trước. Số thuế thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động nhập khẩu ô tô ước đạt khoảng 26.000 tỉ đồng, đóng góp đáng kể cho ngân sách và phản ánh sức mua ổn định của thị trường ô tô Việt Nam.



