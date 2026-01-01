Tàu chở ô tô đầu tiên của năm 2026 cập cảng TPHCM, có cả xe sang và xe điện Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tàu chở ô tô đầu tiên của năm 2026 cập cảng TPHCM, có cả xe sang và xe điện Trung Quốc

Sơn Nhung

(NLĐO)- Lô xe ô tô đầu tiên của năm 2026 số lượng 860 chiếc, trong đó có cả xe sang như Porsche, Mercedes…và cả xe điện Trung Quốc.

Theo Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II, ngay trong ngày đầu năm mới 1-1-2026, một chuyến tàu chở 860 xe ô tô nhập khẩu đã cập Cảng Container Sài Gòn (SPCT). Đây là chuyến tàu chở ô tô nhập khẩu đầu tiên thực hiện thủ tục thông quan tại Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II trong năm 2026, mở đầu cho hoạt động nhập khẩu ô tô sôi động ngay từ những ngày đầu năm.

TIN LIÊN QUAN

Trong lô hàng lần này, các thương hiệu quen thuộc tiếp tục chiếm số lượng lớn, gồm Toyota, Mitsubishi, Volvo, Honda, Suzuki…

Đáng chú ý, bên cạnh các dòng xe phổ thông, lô xe nhập khẩu còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe cao cấp, giá trị lớn như Porsche, Mercedes-Benz và Audi với số lượng tương đối đáng kể.

Riêng Toyota vẫn là hãng chiếm tỉ trọng lớn với các mẫu xe quen thuộc trên thị trường Việt Nam như Innova, Yaris, Corolla Cross...

Mitsubishi cũng góp mặt với một số dòng xe mới như Destinator.

- Ảnh 3.

Tàu chở lô xe đầu tiên của năm 2026 cập cảng TPHCM

Trước đó khoảng một tuần, Cảng SPCT đã tiếp nhận chuyến tàu chở ô tô cuối cùng của năm 2025 với 779 xe, cập cảng và hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Điểm đáng chú ý trong các đợt nhập khẩu xe cuối năm 2025 và đầu năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng lớn hay sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế quen thuộc như Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, mà còn có sự xuất hiện của các dòng xe sử dụng năng lượng mới.

Cụ thể, trong các lô xe nhập khẩu gần đây xuất hiện nhiều mẫu xe điện, xe hybrid hoặc xe xăng lai điện, cho thấy thị trường Việt Nam đang dần đón đầu xu hướng "đô thị xanh", phù hợp với các mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải mà Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đang theo đuổi. Đáng chú ý, trong nhóm này còn có sự góp mặt của một số thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Cụ thể, các mẫu xe như Geely M9 (xe hybrid cắm sạc), Aito M9 (gồm phiên bản thuần điện và phiên bản xe điện mở rộng quãng đường) hay BYD Seal 5 sử dụng công nghệ hybrid DM-i đã bắt đầu xuất hiện trong các lô hàng nhập khẩu.

Thông quan khoảng 72.000 xe ô tô các loại

Theo Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II, trong năm 2025, các cảng thuộc phạm vi quản lý, gồm Cảng SPCT, Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, đã tiếp nhận và làm thủ tục thông quan khoảng 72.000 xe ô tô các loại. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô qua các cảng này đạt hơn 2 tỉ USD, tăng trên 12% so với năm trước.

Số thuế thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động nhập khẩu ô tô ước đạt khoảng 26.000 tỉ đồng, đóng góp đáng kể cho ngân sách và phản ánh sức mua ổn định của thị trường ô tô Việt Nam.


Tin liên quan

Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu

Nghịch lý giá ô tô nhập khẩu

Các nhà phân phối hưởng lợi lớn, người tiêu dùng chịu thiệt khi thị trường ô tô thiếu cạnh tranh và minh bạch về giá

Cận cảnh lô xe gần 2.100 chiếc vừa cập cảng TPHCM

(NLĐO)- Đây đều là những mẫu xe đang có sức tiêu thụ tốt trên thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm

Hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô nhập về cảng TP HCM

(NLĐO)- Hơn 1.530 xe ô tô các loại vừa cập cảng TP HCM đang được hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

Xe ô tô thị trường việt nam đáng chú ý xe nhập khẩu Thủ tục hải quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo