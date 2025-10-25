HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Xe sang tiền tỉ giảm giá mạnh chưa từng có

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Nhiều thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Volvo hay Subaru đang giảm giá, ưu đãi mạnh

Trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu, chi phí bán hàng, tài chính và tồn kho tăng mạnh, thị trường xe sang tại Việt Nam ngày càng ảm đạm. Để kích cầu, hàng loạt hãng xe sang buộc phải giảm giá sâu, mức giảm không còn dừng ở vài chục triệu đồng mà đã lên đến hàng trăm triệu, thậm chí gần nửa tỉ đồng cho mỗi xe.

Khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy các thương hiệu Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Volvo hay Subaru đang giảm giá mạnh, ưu đãi chưa từng có. Đáng chú ý, mẫu Mercedes GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2024 đang được giảm trực tiếp khoảng 450 triệu đồng, từ giá niêm yết 2,839 tỉ xuống còn quanh mức 2,389 tỉ đồng. BMW cũng áp dụng ưu đãi hàng trăm triệu đồng đối với các dòng X3, X5. 

Nhiều mẫu Audi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương gần 200 triệu đồng. Subaru Forester giảm khoảng 240 triệu đồng, trong khi một số đại lý sẵn sàng giảm tới 300 – 400 triệu đồng để đạt doanh số tối thiểu.

Xe sang giảm giá mạnh: Cơ hội sở hữu Ô tô đẳng cấp với giá cực tốt - Ảnh 1.

Xe sang giảm giá mạnh: Cơ hội sở hữu Ô tô đẳng cấp với giá cực tốt - Ảnh 2.

Xe sang giảm giá mạnh: Cơ hội sở hữu Ô tô đẳng cấp với giá cực tốt - Ảnh 3.

Các dòng xe Mercedes đang có chương trình giảm giá mạnh để kích cầu

Dù giảm giá mạnh, sức mua vẫn rất yếu. Một thống kê cho thấy 5 thương hiệu xe sang hàng đầu gồm Mercedes, BMW, Lexus, Audi và Volvo chỉ bán được tổng cộng 436 chiếc trong 1 tháng. Trong đó, Mercedes có doanh số giảm mạnh nhất tới 56%, Audi giảm 21%, Volvo giảm 18%, BMW giảm 12%... 

Đại diện Subaru xác nhận doanh số năm nay giảm khoảng 20% dù giá đã điều chỉnh giảm hàng trăm triệu đồng. Một hãng xe sang khác cũng tiết lộ doanh số của họ đã giảm đến 50% trong gần 3 năm qua.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, số lượng đại lý xe sang trả mặt bằng thời gian qua cho thấy “thị trường đang khó thật sự”. Ông cho biết trước đây, một nhóm khách hàng mua xe sang vì yếu tố hình ảnh, “đánh bóng thương hiệu cá nhân” trong kinh doanh. Tuy nhiên, nhóm này hiện thu hẹp khiến sức mua giảm thêm. 

Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên xe thân thiện môi trường, cộng với lộ trình hạn chế xe xăng vào trung tâm thành phố khiến nhiều người e dè bỏ ra vài tỉ đồng mua xe sang. “Nhiều khách chuyển sang mua xe điện cao cấp giá vài tỉ đồng. Xe sang hiện tồn kho rất lớn, không chỉ xe đời 2024 mà đời 2023 vẫn còn đầy. Để giải phóng hàng, nhiều nơi buộc phải giảm giá mạnh từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng” – ông Thắng thông tin.

người tiêu dùng lệ phí trước bạ Lexus Mercedes-Benz xe sang
