Văn hóa - Văn nghệ

Xem gì trên sóng VTV đêm giao thừa thay "Táo quân"?

Yến Anh

(NLĐO)- "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" mở ra một không gian nghệ thuật rực rỡ, nơi sức sống trẻ trung hòa quyện với hồn cốt của ngày Tết cổ truyền.

Phát sóng vào khung giờ của "Gặp nhau cuối năm  Táo quân" trước đây (20 giờ đêm Giao thừa), "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" là nơi hội tụ và lan tỏa những ước vọng về một năm mới hạnh phúc.

Xem gì trên sóng VTV thay "Táo quân"? - Ảnh 1.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng, linh hồn của chương trình năm nay chính là hình ảnh "Cây lộc ước nguyện". Mỗi thẻ lộc được trân trọng treo lên cây lộc ở sân khấu không chỉ mang theo tâm nguyện riêng tư của mỗi cá nhân, mà còn là sự kết nối bền chặt triệu trái tim cùng hướng về vận hội mới của dân tộc.

Khán giả sẽ được sống lại những ký ức đẹp qua "mối tình già" vừa hài hước vừa xúc động của NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung bên quán trà hoài niệm. Câu chuyện tình nghĩa vợ chồng bền chặt qua năm tháng sẽ mang đến những khoảng lặng đầy nhân văn giữa nhịp sống hối hả.

Xem gì trên sóng VTV thay "Táo quân"? - Ảnh 2.

Tiếng cười hiện đại với "cặp bài trùng" Tào - Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) sẽ "khuấy động" Thiên đình bằng những câu chuyện dưới hạ giới: Trào lưu Pickleball, Camera AI,"che camera"... Đặc biệt, lời chào đầu duyên dáng của Tào - Đẩu trên giai điệu bài hát "Mùa xuân đầu tiên" sẽ khơi gợi niềm tự hào về một dân tộc đồng lòng vươn tới sự an sinh, no ấm.

Điểm nhấn thú vị không thể bỏ lỡ chính là sự xuất hiện của bộ ba "nhà Táo" Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang. Với phong cách đối đáp hóm hỉnh, thông minh, các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái nhưng không kém phần sâu sắc về câu chuyện "tinh gọn - sáp nhập".

Xem gì trên sóng VTV thay "Táo quân"? - Ảnh 3.

Góp phần làm nên sự rộn ràng cho chương trình là sự xuất hiện các nghệ sĩ: Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy... kết hợp cùng các diễn viên quen thuộc từ "vũ trụ VFC". Không chỉ dừng lại ở những bài hát sôi động và vũ điệu trẻ trung, hiện đại, chương trình còn khéo léo đan xen những giá trị văn hóa tinh túy vào từng tiết mục.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài truyền thống thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ, cùng màn diễu hành cổ phục đầy tự hào của các bạn trẻ. Đặc biệt, hình ảnh mâm cơm chuẩn vị ngày Tết được tái hiện tinh tế trên sân khấu không chỉ tô điểm nét truyền thống, mà còn khơi gợi sự ấm áp, lan tỏa thông điệp về sự đoàn viên trong lòng mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Xem gì trên sóng VTV thay "Táo quân"? - Ảnh 4.

Nhân vật đặc biệt của chương trình chính là "Cây lộc" - nơi treo hàng nghìn thẻ điều ước là hình ảnh ước lệ đầy ý nghĩa, kết nối tâm tư của mỗi người dân với vận hội mới của đất nước. Mỗi thẻ lộc là một hy vọng, mỗi lời ước là một lời khẳng định về một năm mới hạnh phúc, bình an.

Sự hội ngộ của 5 gương mặt tiêu biểu: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu chính là niềm tự hào của chương trình năm nay.

Họ không chỉ là những người dẫn chương trình đơn thuần mà còn là đại diện cho các mảng nội dung cốt lõi: Từ sự đĩnh đạc của Thời sự chính luận, sự tươi mới của Văn hóa giải trí đến vẻ năng động của Thể thao. 5 sắc thái riêng biệt này đã kết nối các mảng màu đa dạng, tạo nên một tổng thể chương trình hài hòa, đa dạng.

Xem gì trên sóng VTV thay "Táo quân"? - Ảnh 5.

Điểm nhấn nhất chính là lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến một màn kết hợp đặc biệt khi toàn bộ dàn MC trực tiếp tham gia biểu diễn trong Nhạc kịch "Quảng trường mùa xuân".

Nếu như Phí Linh và Hạnh Phúc vốn đã quen thuộc với phong cách đa tài, ứng biến linh hoạt, thì sự xuất hiện của BTV Tuấn Dương trong một loại hình nghệ thuật đòi hỏi vũ đạo chuyên nghiệp và tính giải trí cao như nhạc kịch chắc chắn sẽ là một "ẩn số" đầy thú vị.

