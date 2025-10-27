Xem miễn phí phim Ý tại TP HCM

Khán giả TP HCM thưởng thức 6 phim Ý từ 26-10 đến 31-10

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP HCM tổ chức, tham gia có các đại biểu: ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng, Phó trưởng cơ quan thường trực khu vực phía Nam Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, bà Alessandra Tognonto - Tổng lãnh sự Ý tại TP HCM, đạo diễn Antonio Termenini - Giám đốc nghệ thuật LHP Ý tại TP HCM, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Đạt - đại diện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM…

Biểu diễn văn nghệ mở màn

Bà Alessandra Tognonto - Tổng lãnh sự Ý tại TP HCM, phát biểu

"Sau thành công LHP Ý 2024, LHP quay trở lại năm 2025 để giúp khán giả có thể cùng nhau trải qua hành trình tuyệt vời, đi qua những niềm cảm xúc, sáng tạo, trí tưởng tượng. Điện ảnh với nước Ý không chỉ là ngành mỹ thuật mà còn là tấm gương phản chiếu nền văn hóa xã hội, bản sắc con người.

Điện ảnh luôn không ngừng phát triển, kết nối quá khứ, tương lai, truyền thống và cả sự đổi mới. Điện ảnh cũng là một hình thức ngoại giao, xây dựng những nhịp cầu, khơi nguồn đối thoại và cho phép các nền văn hóa gặp gỡ nhau vượt ra khỏi giới hạn của ngôn từ" - bà Alessandra Tognonto - Tổng lãnh sự Ý tại TP HCM, chia sẻ.

Các phim trình chiếu được chọn lọc kỹ lưỡng

Ông Antonio Termenini - Giám đốc nghệ thuật LHP Ý tại TP HCM, nhận định những hoạt động văn hóa như LHP Ý sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, gia tăng sự hiểu biết của người dân hai nước về văn hóa, xã hội…

Ông Antonio Termenini - Giám đốc nghệ thuật LHP Ý tại TP HCM

LHP Ý 2025 diễn ra từ 26-10 đến ngày 31-10. Khán giả được thưởng thức miễn phí 6 phim của Ý. Tối khai mạc ngày 26-10, Ban Tổ chức chiếu phim "Vermiglio", phim "Diciannove" (chiếu ngày 27-10), "La Vita Accanto" (chiếu ngày 28-10), "Nonostante" (chiếu ngày 29-10), "Hey Joe" (chiếu ngày 30-10) và "Gloria!" (chiếu ngày 31-10).

Trong các phim này có "Vermiglio" của Maura Delpero, tác phẩm đoạt Sư Tử Bạc tại LHP Venice và là đại diện chính thức của Ý tại Oscasr 2025.

Phim lấy bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ vùng Trentino trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II, kể về Lucia - một người phụ nữ trẻ có cuộc đời đảo lộn bởi tình yêu, phản bội và hành trình tìm lại sự cứu rỗi. Khi sự thật về người chồng khiến thế giới của cô sụp đổ, Lucia phải tìm lại sức mạnh để đứng lên.

Cảnh trong phim "Vermiglio"

Phim "Diciannove" là một câu chuyện trưởng thành tinh tế về bản sắc, cô đơn và hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Phim "La Vita Accanto" từng thắng Giải của Hiệp hội Phê bình tại LHP Ý ở Bastia và Giải Ban giám khảo đặc biệt tại LHP Ý ở Ajaccio. Bối cảnh thập niên 1980 - 2000, phim kể cuộc sống của một gia đình giàu có ở Vicenza bị đảo lộn bởi sự ra đời của Rebecca - cô bé xinh đẹp với vết bớt tím đậm trên khuôn mặt. Bị mẹ ruồng bỏ và mang nặng mặc cảm khác biệt, cô bé lớn lên trong cô đơn cho đến khi âm nhạc trở thành nơi trú ẩn và cứu rỗi.