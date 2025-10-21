Phim chính luận ngày càng cuốn hút

Sau thành công của 2 bộ phim "Sinh tử" và "Đấu trí", "Lằn ranh" là dự án lớn thứ 3 được Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) và VKSND Tối cao phối hợp triển khai.

Lòng tin vào công lý

Phim phát sóng trong tháng 10-2025, phản ánh những vấn đề nóng của xã hội, đó là công tác bổ nhiệm, luân chuyển và sắp xếp nhân sự - nơi từng quyết định không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là thước đo của đạo đức, minh bạch và trách nhiệm công vụ.

Rất thời sự, "Lằn ranh" chạm đến một chủ đề rất được quan tâm, đó là hành trình tái cơ cấu bộ máy, không chỉ là việc tinh giản tổ chức mà là cuộc "thanh lọc" về phẩm chất và ý chí. Trong guồng quay của quyền lực và những thế lực ngầm, những con người liêm chính vẫn kiên định đứng lên, chứng minh rằng khi có người dám bảo vệ lẽ phải, bóng tối sẽ bị đẩy lùi.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Hải Quân cho hay "Lằn ranh" không chỉ là một câu chuyện về các vụ án hình sự, mà còn là câu chuyện của niềm tin vào công lý, vào bản lĩnh của những người bảo vệ pháp luật, giữ gìn sự liêm chính của bộ máy Nhà nước. Ở đó, mỗi quyết định, mỗi hành động của người cán bộ đều là lựa chọn giữa "lằn ranh" của danh dự và lợi ích, giữa trách nhiệm và sự an toàn cá nhân.

Cảnh trong phim “Lằn ranh” (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)

Theo ông Trần Hải Quân, phim còn là minh chứng cho mối hợp tác hiệu quả giữa ngành kiểm sát và giới làm phim sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí" và "Hành trình công lý". Dự án góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn kỷ cương, và giới thiệu hình ảnh người kiểm sát viên kiên định, nhân văn, tận tụy vì công lý, vì nhân dân phục vụ.

NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc VFC, cũng cho hay đây là bộ phim chính luận được VFC ấp ủ trong thời gian dài. Bộ phim là lời nhắc nhở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự liêm chính, công tâm cũng là những giá trị cốt lõi, giữ vững cho bộ máy Nhà nước vận hành đúng đắn, vì nhân dân, vì tương lai của đất nước.

Phim có sự phối hợp đặc biệt giữa VFC và VKSND Tối cao. Những tư vấn, góp ý và hỗ trợ từ viện trong suốt quá trình xây dựng kịch bản, quay phim và hậu kỳ đã giúp thể hiện hình ảnh người kiểm sát viên một cách chân thực, đúng mực và nhân văn - vừa nghiêm cẩn về nghiệp vụ vừa gần gũi với đời sống.

"Sự phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao thông qua ban chỉ đạo đã mang lại cho bộ phim một nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, pháp lý và tính chân thực. Chúng tôi hy vọng với sự phối hợp giữa VFC và VKSND Tối cao, "Lằn ranh" sẽ không chỉ là một bộ phim được khán giả đón nhận, mà còn trở thành một tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội và lòng tin vào công lý" - ông Lê Mạnh bày tỏ.

Phải vượt lên chính mình

Trước "Lằn ranh", dòng phim chính luận của VFC như "Sinh tử", "Lựa chọn số phận", "Đấu trí" được khán giả đánh giá cao về khả năng thu hút khán giả nhờ bám sát thời sự, kịch tính và thông điệp xã hội. Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ làm phim chính luận đòi hỏi phải vượt lên chính mình do khán giả ngày càng có thẩm mỹ cao.

Phim chính luận luôn được xem là dòng phim "khó, khô và khổ" nên việc làm phim gặp không ít thách thức. Đó là những thách thức từ nội dung kịch bản, thách thức với các đạo diễn cho đến thách thức với chính dàn diễn viên, đặc biệt là lời thoại của từng nhân vật. Áp lực làm một phim có đề tài nóng, nội dung chạm đến những vấn đề chính trị và cần phải có sự tìm hiểu rất kỹ để xây dựng kịch bản, thuyết phục được khán giả chứ không phải sao chép các tài liệu báo chí, văn bản nghị quyết. Ông cũng cho hay, khi chạm đến các vấn đề khó, nhạy cảm, các nhà làm phim càng phải cố gắng để làm phim hấp dẫn, sâu sắc hơn.

Theo NSƯT Nguyễn Mai Hiền, đạo diễn phim "Lằn ranh", nhà văn Phạm Ngọc Tiến đảm nhận vai trò tác giả kịch bản phim. Nhà sản xuất đã mời thêm trung tá, biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, tham gia dự án, vì ông có nhiều kinh nghiệm làm phim về mảng này. Phim khai thác đề tài chống tham nhũng, tiêu cực, có sự phối hợp của 3 ngành gồm công an, kiểm sát và tòa án.

"Lằn ranh" xây dựng được một hệ thống nhân vật chặt chẽ, sắc nét và cũng hết sức đời sống, khi mà ranh giới xấu tốt, đúng sai, công tội… đôi khi không thể quá rạch ròi. Đạo diễn NSƯT Mai Hiền "chọn mặt gửi vàng" những cái tên uy tín: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm hóa thân vào những vai diễn rất khác trước đây.

Đạo diễn Mai Hiền cho rằng với phim chính luận, đặc biệt là phim thu tiếng đồng bộ, diễn viên phải có nội lực và sự am hiểu về ngôn ngữ chuyên ngành. Việc lựa chọn gương mặt phù hợp cho dòng phim chính luận là thử thách lớn. Khác với phim tình cảm hay gia đình, phim chính luận đòi hỏi người diễn viên hiểu và thể hiện được ý nghĩa từng câu thoại, từng thuật ngữ.

Dù nhiều diễn viên trong phim đã quen mặt với khán giả, họ vẫn phải nỗ lực rất lớn để truyền tải được tinh thần của thể loại này. Theo đạo diễn phim, không ít lần, ông phải giải thích tỉ mỉ cho diễn viên ý nghĩa của từng câu, từng từ, để họ không chỉ nói đúng mà còn nói có chiều sâu, có tri thức.



