Triển lãm tranh "Hành trình Huỳnh Phương Đông" địa điểm 2

Chương trình do Bảo tàng TP HCM phối hợp cùng SANN - The House of Art (Ngôi nhà nghệ thuật) thực hiện. Nhiều đại biểu đến tham dự gồm: bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM…

Về phía gia đình họa sĩ Huỳnh Phương Đông có bà Lê Thị Thu - vợ cố họa sĩ và anh Huỳnh Phương Đông - con trai cố họa sĩ.

Bà Lê Thị Thu - vợ cố họa sĩ và anh Huỳnh Phương Đông - con trai cố họa sĩ tại sự kiện

Cùng nhận hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - tặng hoa cho ban tổ chức triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Chuỗi triển lãm tổ chức nhân dịp kỷ niệm những cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc và ngành mỹ thuật Việt Nam như: Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (22-4-1925 đến 22-4-2025).

Đây không chỉ là cơ hội để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, ghi nhận đóng góp to lớn của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông mà còn mang thông điệp sâu sắc về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ đã đi qua và những người đang bước tiếp con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Những người đã trải qua chiến tranh sẽ tìm thấy trong các tác phẩm của ông một phần ký ức, tuổi trẻ của chính mình, được tái hiện qua những nét vẽ chắc chắn, hình khối mạnh mẽ như chính tinh thần bất khuất của dân tộc.

Trong khi đó, những người sống trong thời bình sẽ thấy hình ảnh của quê hương, của những thế hệ đi trước và tìm thấy nguồn cảm hứng để sống hết mình với đam mê và lý tưởng.

Triển lãm ở địa điểm thứ 2 diễn ra từ 1-4 đến 28-5 với 300 tác phẩm và địa điểm thứ 3 sẽ từ 11-4 đến 30-4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Trước đó, địa điểm đầu tiên của triển lãm là ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, kéo dài từ 15-3 đến 30-3.

Các đại biểu thưởng lãm tranh tại triển lãm

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông (tên thật là Huỳnh Công Nhãn), sinh năm 1925 tại Gia Định (TP HCM), quê gốc ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ông được biết đến là một họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam với hàng chục ngàn bức ký họa ghi lại mọi góc nhìn về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Huỳnh Phương Đông gắn liền với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật thực hành Gia Định (năm 1945), Trường Trung cấp Mỹ thuật (khóa 1, 1957-1959), Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (khóa 3, 1959-1964); từng tham gia Thanh niên Tiền phong Tiền Giang, Thanh niên Cứu quốc, Ban Tuyên truyền tỉnh Sóc Trăng (1945)… Ông từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh cổ động toàn quốc thống nhất năm 1976, giải nhất Triển lãm Mỹ thuật TP HCM năm 1979. Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho bộ ba tác phẩm tiêu biểu của mình: Trận Ấp Bắc (sơn dầu, 100 x 200 cm, 1982), Trận La Ngà (sơn dầu, 120 x 200 cm, 1993), Trận Bình Giã (sơn dầu, 110 x 230 cm, 1999). Miệt mài lao động nghệ thuật suốt một đời với 70 năm cầm cọ, tháng 4-2015 họa sĩ Huỳnh Phương Đông có cuộc triển lãm lớn nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90. Ông đã được tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, huy hiệu Thành đồng Tổ quốc.