Văn hóa - Văn nghệ

Mưa đỏ - Hơn cả một bộ phim

YẾN ANH

"Mưa đỏ" không phải tạo nên một "cơn sốt" ngẫu hứng, mà xuất phát từ lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người Việt

Lý giải sức hút của "Mưa đỏ", các chuyên gia có chung nhận định tác phẩm thắng lớn trước hết nhờ kịch bản hay, đi vào lòng người, được đầu tư lớn, ê-kíp tâm huyết và các diễn viên đều dành hết sức cho vai diễn của mình.

"Tiếng thì thầm của đồng đội"

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ con số 7 triệu lượt xem "Mưa đỏ" tính đến tối 7-9 là con số khiến chị và ê-kíp thực hiện bộ phim vỡ òa, nó giống như một giấc mơ mà các nghệ sĩ tham gia bộ phim đã thực hiện bằng sự chân thành. Khán giả chính là những người đã hoàn thiện giấc mơ ấy, đưa giấc mơ của "Mưa đỏ" đi một chặng đường rất xa và rất đáng nhớ.

Đại tá - nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản "Mưa đỏ", cho biết kịch bản đã được ông thai nghén từ năm 2010, khi nhận được lời đặt hàng của em ruột liệt sĩ Vũ Huy Cường hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Dù không trải qua khói lửa ở thành cổ, không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhưng để có "Mưa đỏ", nhà văn đã lái xe vào Quảng Trị, ở lại cả tuần, tiếp xúc với các nhân chứng, cựu chiến binh, du kích và cả người dân địa phương.

Mưa đỏ - Hơn cả một bộ phim - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Mưa đỏ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Thậm chí, có đêm ông còn ra thành cổ để nghe "tiếng thì thầm của đồng đội" dưới lớp đất sâu. Ông cũng có mặt trên hành trình từ Bắc vào Nam, trò chuyện với những nhân chứng ở TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên… để có những thông tin chân thật nhất, xúc động nhất. Từ chất liệu đời thực, ông đã hư cấu nên những nhân vật điển hình. Cô Hồng - o du kích chèo đò - là kết tinh từ nhiều nhân chứng. Với nhân vật Cường, được xây dựng từ một liệt sĩ ngoài đời thực, là sinh viên, gia đình khá giả, yêu âm nhạc, học võ Vovinam, giàu lý tưởng.

TIN LIÊN QUAN

Nhận xét về "Mưa đỏ", nhà văn Chu Lai bày tỏ khi được đưa lên màn ảnh, tác phẩm như khoác thêm một hình hài vạm vỡ, cường tráng hơn. Khi "Mưa đỏ" được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là khán giả trẻ, ông cảm thấy vô cùng xúc động. "Tôi trân trọng sức lao động nghệ thuật của cả ê-kíp, những người đã phải đánh đổi cả ngày, thậm chí cả tháng quay trên phim trường chỉ để tái hiện một câu chữ trong văn chương. Tôi cho rằng ở khía cạnh tái hiện bầu không khí khốc liệt của bom đạn, điện ảnh đã làm tốt hơn cả văn chương" - tác giả kịch bản "Mưa đỏ" bộc bạch.

Mưa đỏ - Hơn cả một bộ phim - Ảnh 2.

(Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Từng nhận được nhiều ủng hộ của khán giả với "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận xét ở "Mưa đỏ" cả về quy mô và độ khó đều khó hơn "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" nhiều. Từ những kinh nghiệm làm phim chiến tranh của mình, nam đạo diễn cho rằng làm một bộ phim chiến tranh trên mặt đất là điều rất khó, thậm chí khó nhất.

Dàn diễn viên tận hiến

Hiếm có bộ phim nào được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu như "Mưa đỏ". Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, chia sẻ ngay từ khi đề án mới được xây dựng, Điện ảnh Quân đội đã nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhấn mạnh thêm sự may mắn của Điện ảnh Quân đội là có lợi thế nhận được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, các quân binh chủng đã hỗ trợ tốt nhất cho đoàn phim. Đạo diễn cho hay chị đọc kịch bản "Mưa đỏ" từ năm 2013. 10 năm sau, năm 2023, chị bước vào phim và sau thời gian chuẩn bị, tiếp xúc nhân chứng, "Mưa đỏ" chính thức bấm máy vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. Bối cảnh phim mùa hè nhưng phim quay trong mùa đông và vì thế, nữ đạo diễn cho biết ê-kíp đã tận hiến tới 200% sức lực cho bộ phim này.

Mưa đỏ - Hơn cả một bộ phim - Ảnh 3.

(Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Diễn viên Hạ Anh vai y tá Hồng khi quay cảnh dưới cơn mưa tầm tã vào ngày trời rét dưới 10 độ C đã ngất đi nhưng khi tỉnh dậy vẫn hỏi đạo diễn có cần quay lại cảnh này không. Không chỉ Hạ Anh, mà cả dàn diễn viên của Tiểu đội 1 gồm Phương Nam (vai Tạ), Đỗ Nhật Hoàng (Cường), Lâm Thanh Nhã (Bình), Đình Khang (Tú), Hoàng Long (Sen), Nguyễn Hùng (Hải), Trần Gia Huy (Tấn)… đều nỗ lực hết mình cho vai diễn của mình.

Dàn diễn viên không có "ngôi sao phòng vé" nhưng đa số hợp vai, diễn xuất chạm đến cảm xúc của khán giả. Sự xả thân và tận hiến của các diễn viên khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận xét họ không còn là diễn viên mà chính là các nhân vật bước ra từ phim. "Điều tôi xúc động nhất chính là quá trình làm phim quá khó khăn, vất vả và cực khổ. Trong suốt 81 ngày đêm, có lúc tôi cảm thấy muốn gục ngã bởi chưa bao giờ làm một bộ phim gian khổ như vậy nhưng trong đoàn phim chưa có giây phút nào mọi người nản lòng hay có ý nghĩ tiêu cực. Vì thế khi "Mưa đỏ" được đón nhận, điều quan trọng với tôi hơn cả chính là việc cảm thấy công sức mà anh em bỏ ra trong suốt 81 ngày đêm đã mang đến thành quả tuyệt vời" - đạo diễn Đặng Thái Huyền thổ lộ.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, qua thành công của "Mưa đỏ" cho thấy khán giả Việt, đặc biệt là người trẻ, không hề thờ ơ với dòng phim chiến tranh, chỉ cần tác phẩm đủ chất lượng.

Những người trong cuộc hy vọng thành công của những bộ phim lịch sử chiến tranh trong thời gian gần đây sẽ thành một mảng phim, một dòng phim có thể đối trọng với dòng phim thương mại, thuần túy giải trí và trở thành mảng điện ảnh quan trọng của đời sống văn hóa ở Việt Nam. 

Thời điểm vàng

Một lợi thế của "Mưa đỏ" là ra mắt đúng vào thời điểm vàng, khi tinh thần yêu nước dâng cao, cả dân tộc đồng lòng hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. "Tôi trân trọng khi thấy thế hệ trẻ đến rạp một cách nghiêm trang, chứ không phải vì hiếu kỳ hay chạy theo trào lưu. Có những khán giả đã đi xem đến 4-5 lần" - nhà văn Chu Lai nhìn nhận.

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 8-9, phim "Mưa đỏ" thu về hơn 564 tỉ đồng, vẫn đang giữ vị trí đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Phim hiện có 4.369 suất chiếu tính theo ngày và cũng có nhiều suất chiếu nhất so với tất cả các phim đang chiếu tại thị trường Việt Nam. Với đà tăng hiện tại, "Mưa đỏ" có thể tạo lập một kỷ lục ấn tượng cho thị trường điện ảnh Việt, doanh thu được dự đoán có thể cán mốc 700 tỉ đồng hoặc hơn.

M.Phương


Tin liên quan

"Mưa đỏ" đã vượt qua "Mai" của Trấn Thành, ăn khách nhất mọi thời đại

"Mưa đỏ" đã vượt qua "Mai" của Trấn Thành, ăn khách nhất mọi thời đại

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" đã thu về gần 552 tỉ đồng vào chiều ngày 7-9, vượt thành tích phim "Mai" của Trấn Thành.

"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỉ đồng, bám sát "Mai" của Trấn Thành

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc 500 tỉ đồng, hiện đang một đường thẳng tiến đến vị trí dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, "Mưa đỏ" có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Mưa đỏ Hơn cả một bộ phim lòng yêu nước Thành cổ Quảng Trị cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam đời sống văn hóa
