Xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển tại Côn Đảo

Hoạt động du lịch trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển là sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của Vườn quốc gia Côn Đảo, gắn với bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Đây cũng là sản phẩm du lịch tiêu biểu của Đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết để ngày càng hoàn thiện các mục tiêu này và tiếp tục nâng cao chất lượng những dịch vụ đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ khách tham quan du lịch sinh thái, trực tiếp trải nghiệm các hoạt động xem rùa đẻ và thả rùa con về biển. Ban Quản lý vườn đã có thông báo về việc quy định các hoạt động du lịch trải nghiệm xem Rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Rùa mẹ trở lại biển sau khi lên bãi cát để đẻ trứng, ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Theo thông báo của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, hoạt động xem rùa đẻ trứng và thả rùa con về biển được tổ chức tại các địa điểm nổi tiếng như Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Cau, Hòn Tài, Hòn Tre Lớn và Bãi Đất Thắm.

Khách có thể theo dõi khoảnh khắc rùa mẹ lên bãi cát đẻ trứng từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt, hoạt động thả rùa con về biển diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng những ngày có rùa nở, chia thành 2 đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 15 phút, tạo nên trải nghiệm ngắn ngủi nhưng vô cùng thiêng liêng.

Bảy Cạnh là địa điểm có số lượng rùa mẹ lên đẻ trứng nhiều nhất tại Việt Nam

Để đảm bảo tính bền vững và tránh tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, Ban Quản lý quy định rõ số lượng khách tham gia. Cụ thể, nếu xem rùa đẻ trứng thì mỗi điểm chỉ đón tối đa 50 người/đêm, chia thành 5 nhóm nhỏ.

Đối với hoạt động thả rùa con, mỗi điểm chỉ tổ chức cho tối đa 100 người vào cùng một thời điểm, chia thành 2 nhóm để luân phiên trải nghiệm. Trong trường hợp số lượng khách vượt quy định, du khách sẽ được sắp xếp sang địa điểm khác hoặc thời gian khác.

Hướng dẫn viên hướng dẫn du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm thả rùa con về biển tại hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo

Không chỉ là một sản phẩm du lịch độc đáo, hoạt động này còn mang ý nghĩa giáo dục môi trường sâu sắc. Du khách được phổ biến nội quy trước khi tham gia như không xả rác, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, ngồi đúng vị trí và giữ trật tự khi quan sát.

Nhân viên Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường cùng các trạm bảo tồn sẽ trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh và đồng hành với du khách trong suốt hành trình. Đây cũng là lực lượng chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, phân chia nhóm và phối hợp cùng các đơn vị lữ hành.

Hồ ấp trứng rùa là nơi được quy định nghiêm ngặt để bảo vệ rùa con

Đối với du khách và các tổ chức, cá nhân khi tham gia những hoạt động được yêu cầu không xả rác bừa bãi ra biển, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, rác phát sinh trong quá trình tham quan cần mang về đảo lớn bỏ vào thùng rác. Đồng thời tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên trong quá trình tham gia trải nghiệm.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo nhấn mạnh việc chuyên nghiệp hóa hoạt động xem rùa đẻ và thả rùa con không chỉ giúp gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên mà còn góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch sinh thái đẳng cấp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Rùa con sau khi nở sẽ được đưa trở về biển vào mỗi sáng sớm, ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Du khách có thể liên hệ Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường - Vườn quốc gia Côn Đảo qua số điện thoại 02543.830.669 hoặc hotline 0983.830.669, email: phongdulichsinhthaivqgcd@gmail.com để được hỗ trợ đặt dịch vụ.



