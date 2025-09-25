Xem tuyển Việt Nam đấu Nepal trên kênh nào?

Sau 2 lượt trận bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua tranh tấm vé duy nhất lọt vào vòng chung kết giải đấu. Thầy trò ông Kim Sang-sik có 3 điểm và đứng sau Malaysia - đội bóng đã thắng đậm tuyển Việt Nam và giành được 6 điểm sau 2 lượt đấu.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 10-2025

Không còn quyền tự quyết, tuyển Việt Nam buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại, bao gồm tạo khoảng cách 5 bàn khi tái đấu tuyển Malaysia trên sân nhà, mới có cơ hội đứng nhất bảng F chung cuộc. Hoặc đoàn quân HLV Kim Sang-sik phải thắng tất cả các trận đấu còn lại của vòng bảng và trông chờ tuyển Malaysia "sẩy chân", mới mong đoạt tấm vé đến Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết.

Ở hai lượt trận 3 và 4 chạm trán Nepal, tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế khi được chơi trên sân nhà. Bất ổn chính trị quốc gia khiến Nepal lựa chọn sân Thống Nhất làm sân nhà để so tài với tuyển Việt Nam.

Thầy trò ông Kim Sang-sik có nhiều lợi thế khi chạm trán tuyển Nepal

Lúc 19 giờ 30 ngày 9-10, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal trên sân Bình Dương . Trận tái đấu giữa hai đội diễn ra trên sân Thống Nhất (TP HCM) lúc 19 giờ 30 ngày 14-10.

Các trận đấu của tuyển Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ và FPT Play.