Vòng loại U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Bước vào lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, chủ nhà Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Singapore trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19 giờ ngày 6-9 (FPT Play). Đoàn quân HLV Kim Sang-sik rộng cơ hội giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 nếu đánh bại U23 Singapore.

Cải thiện khâu ghi bàn

U23 Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở bảng C song màn trình diễn trước Bangladesh ở lượt trận khai màn chưa khiến người xem thật sự hài lòng. Đội bóng Nam Á yếu hơn thầy trò ông Kim Sang-sik về mọi mặt nhưng đội chủ nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Chuẩn bị cho vòng bảng lần này, chiến lược gia Hàn Quốc giữ nguyên nòng cốt lực lượng tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025. Những "chiến binh sao vàng" trẻ thể hiện sự nhuần nhuyễn trong các mảng miếng triển khai bóng, phối hợp tấn công đa dạng về phía đội bóng được đánh giá không mạnh.

Lấn lướt đối phương về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm cầu môn nhưng đội chủ nhà chỉ có 5 trong tổng số hơn 10 cú sút đưa bóng đi trúng đích. Nếu bàn mở tỉ số ở phút 14 đến từ pha phối hợp ăn ý giữa Đình Bắc và Ngọc Mỹ thì pha lập công ấn định tỉ số chung cuộc của Viktor Lê ở phút 83 thể hiện khả năng tận dụng thành công các tình huống bóng cố định đã được rèn giũa kỹ càng của U23 Việt Nam.

"Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn và hàng thủ của U23 Bangladesh đã thi đấu tập trung, phòng ngự chắc chắn. Ngoài ra, các chân sút U23 Việt Nam cũng thiếu may mắn khi có nhiều cú sút đưa bóng dội cột dọc, xà ngang khung thành đối phương. Kết quả thắng là sự khởi đầu tích cực nhưng chúng tôi sẽ cải thiện những khiếm khuyết, tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nếu thắng tiếp U23 Singapore, U23 Việt Nam sẽ tiến thêm một bước đến vé vào vòng chung kết dù đội còn cuộc đối đầu quyết định với tuyển U23 Yemen ở lượt cuối.

U23 Việt Nam hướng tới trận thắng thứ 2 tại bảng C. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam không còn ngán "không chiến"

Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá, bóng đá Việt Nam từng ôm hận khi thua thiệt thể hình so với các tuyển thủ Singapore. Tuy nhiên, từ năm 2018, các cầu thủ Việt Nam đã cải thiện thể trạng, tăng chiều cao trung bình và đã mạnh về "không chiến".

Trong những năm gần đây, các cấp đội tuyển Singapore nhiều lần trở thành "bại tướng" trước Việt Nam. Ở cấp độ U23, đội bóng từ đảo quốc Sư tử chưa thắng Việt Nam kể từ năm 2019, thậm chí họ từng thua đậm U23 Việt Nam đến 7 bàn không gỡ hồi tháng 2-2022.

Thời gian qua, bóng đá Singapore không còn được đầu tư nhiều. Lực lượng mỏng cũng khiến liên đoàn bóng đá nước này ra quyết định không tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua. Trong ngày ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, Singapore cũng chơi không tốt và nhận thất bại 1-2 trước Yemen vì những sai lầm trong khâu phòng ngự.

Vì vậy, giới chuyên gia tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành một chiến thắng với tỉ số cách biệt lớn trước U23 Singapore để vững ngôi đầu bảng C.

Đội U23 Singapore mang tới Việt Nam 24 cầu thủ đa phần thuộc lứa U20, trong đó nhiều gương mặt đang thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia S-League. Đáng chú ý có hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura, cầu thủ thuộc CLB Albirex Niigata Singapore.

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2026, Singapore trải qua chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha và cũng thu được kết quả khả quan ở các trận giao hữu gần đây, khi hòa U23 Philippines, thắng U23 Malaysia.

HLV Firdaus Kassim hẳn cho rằng thất bại trước Yemen chỉ là cú vấp, chưa phản ánh đúng năng lực thật của các học trò.

"Đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao và đó cũng là hình mẫu mà các cầu thủ trẻ của Singapore đang hướng tới. Chúng tôi hy vọng có thể học hỏi được nhiều điều từ giải đấu lần này" - HLV U23 Singapore Firdaus Kassim bày tỏ.



