Xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á trên kênh nào?

TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp CLB. Nền tảng này đồng hành trọn vẹn cùng bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á trong 3 năm tới, trước mắt là VCK U23 châu Á 2026.



VCK U23 châu Á 2026 diễn ra từ tháng 1 tại Ả Rập Saudi. Kết quả bốc thăm đưa tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng đội chủ nhà, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Để chuẩn bị cho giải đấu, đoàn quân HLV Kim Sang-sik có chuyến tập huấn tại Qatar và sẽ di chuyển đến Ả Rập Saudi vào ngày 2-1.

Ngày 6-1, tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân vòng bảng bằng màn so tài U23 Jordan. Sau đó, thầy trò ông Kim lần lượt chạm trán U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Saudi (ngày 12-1).

Sau VCK U23 châu Á 2026, những giải đấu như VCK Asian Cup 2027, giải vô địch nữ châu Á 2026, giải vô địch futsal châu Á.... cũng được TV360 mang đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thỏa thuận giữa TV360 và AFC còn bao gồm danh mục đầy đủ các giải đấu dành cho nữ, trẻ và futsal: vòng loại cuối Olympic Los Angeles 2028 môn bóng đá nữ khu vực châu Á, VCK U20, U17 nam và nữ giai đoạn 2026 - 2028.

Ngoài ra, các giải đấu cấp CLB hàng đầu của AFC, bao gồm AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Champions League nữ cũng được nền tảng trên phát sóng, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa 2028-2029.