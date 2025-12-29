HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á trên kênh nào?

Tường Phước

(NLĐO) - Tuyển U23 Việt Nam sẽ tranh tài VCK U23 châu Á 2026 từ ngày 6-1 và màn trình diễn của đội sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh TV360

TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp CLB. Nền tảng này đồng hành trọn vẹn cùng bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á trong 3 năm tới, trước mắt là VCK U23 châu Á 2026.

Xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á trên kênh nào? - Ảnh 1.

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra từ tháng 1 tại Ả Rập Saudi. Kết quả bốc thăm đưa tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng đội chủ nhà, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Để chuẩn bị cho giải đấu, đoàn quân HLV Kim Sang-sik có chuyến tập huấn tại Qatar và sẽ di chuyển đến Ả Rập Saudi vào ngày 2-1.

Ngày 6-1, tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân vòng bảng bằng màn so tài U23 Jordan. Sau đó, thầy trò ông Kim lần lượt chạm trán U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Saudi (ngày 12-1).

Sau VCK U23 châu Á 2026, những giải đấu như VCK Asian Cup 2027, giải vô địch nữ châu Á 2026, giải vô địch futsal châu Á.... cũng được TV360 mang đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á trên kênh nào? - Ảnh 2.

Thỏa thuận giữa TV360 và AFC còn bao gồm danh mục đầy đủ các giải đấu dành cho nữ, trẻ và futsal: vòng loại cuối Olympic Los Angeles 2028 môn bóng đá nữ khu vực châu Á, VCK U20, U17 nam và nữ giai đoạn 2026 - 2028.

Ngoài ra, các giải đấu cấp CLB hàng đầu của AFC, bao gồm AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Champions League nữ cũng được nền tảng trên phát sóng, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa 2028-2029.

Tin liên quan

U23 Việt Nam tăng tốc tập luyện

U23 Việt Nam tăng tốc tập luyện

Đội U23 Việt Nam quyết tâm cao độ trong giai đoạn tập huấn tại Qatar, chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam: Nhắm đến đỉnh cao mới

Nòng cốt tuyển U23 Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 là những nhà vô địch SEA Games 33, từng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026 hôm 22-12

U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc TV360 Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo