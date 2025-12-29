U23 Việt Nam tăng tốc tập luyện

Để lại vinh quang SEA Games 33 sau lưng, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần thích nghi với điều kiện thời tiết, múi giờ tại Qatar. Họ đang ráo riết hoàn thiện đấu pháp chiến thuật, nâng cao nền tảng thể lực.

Tạo đà trước giải đấu mới

U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong năm 2025. Đây là động lực mang đến sự tích cực trong chuyến tập huấn nước ngoài của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tại các dịp FIFA Days dưới thời ông Kim, tuyển U23 Việt Nam thường xuyên được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạo điều kiện du đấu, tập huấn ở nước ngoài, cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực châu Á.

Trở lại Qatar từ hôm 26-12, U23 Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp, hồi phục thể trạng với các bài tập bổ trợ thể lực quen thuộc trong phòng gym. Qatar chênh lệch múi giờ - chậm hơn 4 giờ so với Việt Nam. Vì vậy, ban huấn luyện đã thúc ép toàn đội nhanh chóng làm quen cách sinh hoạt mới và xây dựng giáo án rèn luyện hợp lý, giúp cầu thủ trẻ Việt Nam "đánh tan" cảm giác mệt mỏi.

Đội tuyển U23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Qatar. (Ảnh: VFF)

"Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar. Đây là giai đoạn quan trọng nên toàn đội đều tập trung tối đa. Múi giờ chênh lệch nhiều khiến cầu thủ Việt Nam có những thời điểm cảm thấy khá uể oải, song toàn đội vẫn hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Tất cả đều quyết tâm và đặt mục tiêu cao cho Giải U23 châu Á 2026" - tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc bày tỏ.

Theo thông tin từ VFF, chuyến tập huấn này là bước đệm quan trọng trước khi đội di chuyển sang Ả Rập Saudi - quốc gia đăng cai vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 vào ngày 1-1-2026.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 24-1-2026, với 16 đội tham dự và đây cũng là vòng loại cho Olympic 2028.

Rà soát đội hình, khẳng định vị thế

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Ả Rập Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Bảng A được đánh giá là bảng đấu khó, với chủ nhà là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 2025 - nơi U23 Việt Nam đăng quang, người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên bất ngờ, như cách U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo làm được vào năm 2018.

Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam nhận định vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 sẽ là "bài kiểm tra thực thụ" với HLV Kim Sang-sik - người được kỳ vọng sẽ mang dấu ấn chiến thuật rõ nét hơn cho bóng đá nước ta.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Quả bóng bạc Việt Nam 2025, hào hứng: "Giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Á, sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tôi hy vọng toàn đội sẽ đoàn kết, thi đấu tốt và mang về kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam".

Đình Bắc mới chỉ 22 tuổi nhưng đã là trụ cột ở CLB chủ quản lẫn các cấp tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chân sút xứ Nghệ này vừa ẵm cú đúp danh hiệu cá nhân tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Quả bóng bạc nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Đình Bắc tiết lộ toàn đội được nhắc nhở dồn sự tập trung cho Giải U23 châu Á 2026, vì sân chơi này có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với các giải đấu khu vực Đông Nam Á. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng đoạt vị trí á quân, lọt vào tốp 4 chung cuộc ở giải đấu này. Vì thế, Đình Bắc và các đồng đội xem đây là động lực, mục tiêu để hướng tới khi tham dự Giải U23 châu Á 2026.

"Áp lực giúp tôi nỗ lực hơn. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để đạt phong độ tốt nhất. Danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận nhưng thành tích tập thể mới là quan trọng nhất" - Đình Bắc thổ lộ.

Với lực lượng trẻ hóa và có nhiều cầu thủ tài năng như Đình Bắc, Văn Khang. Bùi Vĩ Hào..., U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu ít nhất lọt vào tứ kết giải này, thậm chí tranh suất Olympic. HLV Kim Sang-sik đang tập trung xây dựng lối chơi pressing cao và chuyển trạng thái nhanh. Các chuyên gia dự đoán nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ lớn.

Sau trận đấu giao hữu với U23 Syria, nhằm rà soát nhân sự và lối chơi lần cuối, dự kiến ngày 1-1-2026, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi, bước vào lượt trận của vòng bảng. Tại bảng A, đội U23 Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên gặp U23 Jordan vào ngày 6-1-2026, lúc 18 giờ 30 phút.



