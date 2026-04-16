AI 365

Xếp hàng chờ xác thực số điện thoại

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Dù thời gian thực hiện xác thực số điện thoại kéo dài 2 tháng, nhưng do lo ngại sim bị khóa, nhiều khách hàng chấp nhận xếp hàng chờ đợi ngay trong ngày đầu

Từ ngày 15-4, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ thuê bao trên toàn quốc bắt buộc phải hoàn thiện 4 trường thông tin cốt lõi gồm số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Thời gian thực hiện đến ngày 15-6.

Miệt mài chờ đến lượt

Ngay trong ngày đầu áp dụng quy định mới, tại các cửa hàng của các nhà mạng ở TP HCM như Viettel, VinaPhone và MobiFone, lượng người đến xác thực thông tin tăng đột biến.

Ở cửa hàng MobiFone trên đường Lê Văn Sỹ, TP HCM rất đông người dân xếp hàng chờ đợi, có người dành trọn cả buổi sáng chỉ để hoàn tất thủ tục. Anh Hoàng Huy (TP HCM) cho biết quy trình này làm anh mất hơn 15 phút thao tác do phải tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng trước. 

Các bước tiếp theo gồm chụp ảnh mặt trước, mặt sau căn cước công dân gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC, kiểm tra thông tin và ký xác nhận. Tương tự, ông Nguyễn Thành (phường Xuân Hòa) cũng xin nghỉ làm buổi sáng đi xác thực. Do sử dụng sim của 2 nhà mạng khác nhau, ông vất vả di chuyển đến 2 điểm giao dịch riêng biệt.

Trước tình trạng ùn ứ cục bộ, đại diện một nhà mạng tại TP HCM cho biết thời gian xác thực thực tế kéo dài trong vòng 2 tháng, cụ thể là từ ngày 15-4 đến 15-6. Chỉ sau thời điểm 15-6, thuê bao chưa hoàn tất mới chính thức bị tạm khóa dịch vụ. Do đó, người dân được khuyến cáo không dồn ứ đến làm ngay để tránh tình trạng quá tải.

Về mặt thủ tục, quy trình xác thực nhìn chung khá đơn giản và nhanh gọn. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và sim chính chủ. Nhân viên sẽ hỗ trợ thao tác trên ứng dụng, khách hàng chỉ việc xác thực khuôn mặt và ký xác nhận. Để giảm tải, VinaPhone kéo dài thời gian phục vụ đến tối muộn, đồng thời tối ưu ứng dụng My VNPT cho phép khách hàng tự xác thực tại nhà. Trong khi đó, Viettel cũng triển khai hỗ trợ tại hệ thống cửa hàng, siêu thị và chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS.

Xếp hàng chờ xác thực số điện thoại - Ảnh 1.

Người dân xác thực thuê bao di động vào ngày 15-4

Những lưu ý quan trọng

Một điểm đáng chú ý là không phải toàn bộ chủ thuê bao đều bắt buộc phải xác thực lại thông tin. Viettel cho biết nhóm khách hàng đã hoàn tất đăng ký định danh điện tử VNeID mức 2, hoặc từng xác thực qua quét thẻ căn cước công dân gắn chip, chia sẻ dữ liệu VNeID trên ứng dụng My Viettel và tại điểm giao dịch đều được miễn trừ. Những thuê bao này đã được gửi tin nhắn thông báo và vẫn sử dụng bình thường. Các trường hợp còn lại bắt buộc phải thực hiện xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt.

Riêng đối với người nước ngoài dùng hộ chiếu, nhóm khách hàng này phải mang giấy tờ và sim đến trực tiếp cửa hàng. Mặt khác, nếu cá nhân sở hữu từ 2 thuê bao cùng mạng trở lên, tất cả đều phải được xác thực. Từ số thứ 2, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số đầu tiên để xác nhận. Đáng chú ý, từ ngày 15-6, khi lắp sim sang điện thoại khác, người dùng bắt buộc xác thực khuôn mặt trong vòng 2 giờ, nếu không lập tức bị khóa chiều gọi đi. Sau đó, chủ thuê bao có tối đa 30 ngày bổ sung sinh trắc học. Nếu quá hạn, sim bị khóa 2 chiều và chấm dứt hoàn toàn dịch vụ sau 5 ngày tiếp theo.

Nhìn chung, để tránh rủi ro gián đoạn liên lạc, người dùng cần ghi nhớ các cột mốc quan trọng từ ngày 15-4 triển khai xác thực diện rộng và từ ngày 15-6 bắt buộc đối với thiết bị thay đổi. Những thuê bao chưa hoàn tất thủ tục, không được xác nhận trên VNeID hoặc sai lệch thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị tạm dừng một chiều, khóa 2 chiều và tiến tới thu hồi số.

Để chủ động hơn, với khách hàng Viettel, có thể tự kiểm tra qua ứng dụng My Viettel, VNeID hoặc gọi tổng đài. Quá trình xác thực trên My Viettel bao gồm chụp ảnh hai mặt căn cước công dân gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét mã NFC, kiểm tra và ký xác nhận. Đối với VinaPhone, người dùng cần có tài khoản VNeID mức 2 hoặc căn cước công dân gắn chip, thực hiện qua ứng dụng VNeID, My VNPT hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch. Chủ thuê bao VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực từ xa qua My VNPT kết hợp căn cước công dân. Để tạo thuận lợi, các nhà mạng sẽ tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú hoặc thông qua các điểm lưu động cho nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Bên cạnh đó, các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống. Người dân cần chủ động thực hiện việc xác thực đúng thời hạn quy định. 

Lo bị khóa SIM điện thoại, người dân ùn ùn đi làm thủ tục xác thực thuê bao chính chủ

(NLĐO) - Lượng người dân đến cửa hàng của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone đang tăng đột biến ngay khi Thông tư 08/2026 có hiệu lực.

Hướng dẫn chi tiết cách xác thực SIM chính chủ từ hôm nay, 15-4

(NLĐO)- Những thuê bao đã được nhà mạng thông báo xác thực theo quy định không cần thực hiện thêm thao tác nào và tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

Từ 15-4, thuê bao di động nào bắt buộc phải xác thực khuôn mặt để không bị khoá sim?

(NLĐO) - Nếu không xác thực đúng thời hạn, thuê bao của người dân sẽ bị tạm dừng dịch vụ, chấm dứt hợp đồng/thu hồi số.

