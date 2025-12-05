HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Các dự án công nghệ trên 6.000 tỉ đồng có thể được kéo dài thời gian miễn, giảm thuế

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghệ số tập trung sẽ được hưởng các ưu đãi như thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục hải quan,...

Ngày 5-12, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TP HCM (DXCenter) tổ chức Hội thảo "Xúc tiến Đầu tư vào Khu Công nghệ số tập trung" tại TP HCM. 

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, cho biết từ năm 2006, khi mô hình khu công nghiệp thông tin tập trung được luật hóa, Việt Nam đã đặt viên gạch đầu tiên cho hệ thống khu công nghệ số tập trung ngày nay.

Đến nay, Việt Nam có 8 khu công nghệ số tập trung, được thành lập tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Hơn 630 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động, thu hút 42.450 lao động chất lượng cao, hiệu suất sử dụng đất đạt khoảng 10 triệu USD/ha/năm.

Theo Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch, phát triển khu công nghệ số tập trung không chỉ đơn thuần là phát triển dự án bất động sản mà nhằm trở thành một hệ sinh thái.

Ở đó, doanh nghiệp sẽ được dùng hạ tầng số dùng chung (cloud, data center, phòng Lab kiểm thử chip, siêu máy tính để huấn luyện AI) với chi phí thấp nhất, thậm chí miễn phí.

Đầu tư vào khu công nghệ số - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay sẽ có những ưu đãi dành, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong khu công nghệ số tập trung, nếu đáp ứng đủ điều kiện, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 9 năm tiếp theo).

Đối với các dự án trên 6.000 tỉ đồng sẽ do Thủ tướng quyết định việc kéo dài thời gian miễn thuế, giảm thuế, tối đa không quá 1,5 lần thời gian trên.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn tiền thuê đất, được nhập khẩu dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị cũ để nghiên cứu, đào tạo công nghệ số. Đối với nhân lực sẽ được miễn giấy phép lao động, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm,...

Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương nhằm hoàn thiện cơ chế, mô hình và kết nối hệ sinh thái để phát triển khu công nghệ số tập trung theo hướng bền vững và hiệu quả.

Đề cập đến định hướng phát triển QTSC - mô hình mẫu khu công nghệ số thu hút các tập đoàn công nghệ thế giới, đại diện QTSC cho rằng hướng tới mô hình "Khu công nghệ số - đô thị xanh, thông minh", đơn vị tập trung xây dựng hệ sinh thái toàn diện và phát triển các mũi nhọn công nghệ đột phá như: hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, nhân lực số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...


Tin liên quan

TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư tại thành phố.

Doanh nghiệp ở Hà Nội đầu tư hơn 400 tỉ đồng chuyển 100% sang xe buýt điện

(NLĐO)- Một doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội đã chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện.

Một xã ở Đà Nẵng đề xuất đầu tư xây dựng khu đô thị hơn 16.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng đang đề xuất chủ trương đầu tư khu đô thị quy mô 229 ha để kêu gọi đấu thầu

công nghệ số chuyển đổi số AI bán dẫn Thủ tục hải quan khu công nghệ số datacenter
