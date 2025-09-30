HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xét xử vụ tai nạn gây xôn xao dư luận ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo và bên liên quan phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng

Ngày 29-9, TAND Khu vực 1, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tân là tài xế xe tải đã cán chết ông Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ TP HCM) khi rẽ phải thiếu quan sát trên Quốc lộ 51. Đáng nói, xe tải đã 2 lần cán qua người nạn nhân, khiến dư luận bất bình.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Tân bày tỏ sự hối hận vì đã thiếu quan sát, gây ra hậu quả đau lòng. Bị cáo cho biết mình là lao động chính trong gia đình, cha mẹ đã lớn tuổi nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm người có ích cho xã hội.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND nhận định hành vi của bị cáo là vô ý nhưng đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần có một mức án tương xứng để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên VKSND đề nghị HĐXX xem xét áp dụng chính sách khoan hồng.

HĐXX nhận định bị cáo Tân là tài xế, phải hiểu rõ nguyên tắc an toàn tuyệt đối khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là phải chú ý quan sát khi chuyển hướng. Hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống của bị hại nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, nhất là trong bối cảnh loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Tân mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề lái xe 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo và bên liên quan phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho mẹ của nạn nhân gần 5 triệu đồng/tháng cho đến khi bà qua đời.

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo vì cho rằng mức án trên là quá nhẹ và vụ án còn nhiều khuất tất. Họ chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời khai của tài xế, phụ xe và đặt nghi vấn đây là hành vi cố ý giết người chứ không đơn thuần là tai nạn, vì tài xế vẫn không dừng lại dù có nhiều người hô hoán và bấm còi báo hiệu.

