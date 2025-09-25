Chở quá tải, tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ lĩnh án gần 10 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chở quá tải, tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ lĩnh án gần 10 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo là tài xế đã điều khiển xe tải chở quá tải trọng, mất kiểm soát trên cầu Phú Mỹ vào tháng 8-2024.

Chiều 25-9, TAND Khu vực 2 (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ, Dũng là tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vào tháng 8-2024.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc chủ xe tải phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Đối với những yêu cầu bồi thường khác, tòa án giành quyền cho các bên liên quan khởi kiện bằng một vụ án dân sự riêng.

Chở quá tải, tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ lĩnh án gần 10 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Tiến Dũng tại toà

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8-8-2024, bị cáo Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xe xuống đến khoảng giữa dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện ống hơi phanh bị nổ, khiến phương tiện mất kiểm soát và lao dốc với tốc độ cao. 

Chiếc xe sau đó va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển cùng chiều phía trước, gồm: Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container. Vụ việc còn khiến một công nhân vệ sinh trên cầu Phú Mỹ bị một phương tiện va quệt, văng vào lề đường và bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe hạng C và đang điều khiển xe tải chở hơn 22,1 tấn con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao hàng. Khối lượng này vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe (14,4 tấn), đồng thời vượt quá nhiều giới hạn an toàn: tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường (31,7%), tải trọng trục (52,6%) và khối lượng hàng chuyên chở theo quy định (52,8%).

Hậu quả, hai xe ô tô Volvo XC90 và Toyota Fortuner bị hư hỏng, cháy rụi hoàn toàn; các xe Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Innova và hai đầu kéo container cũng bị hư hỏng nặng.

Tin liên quan

CLIP: Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng hầu tòa sáng nay

CLIP: Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng hầu tòa sáng nay

(NLĐO) - Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, với phần xét hỏi tập trung vào vai trò cầm đầu của bị cáo Lê Thúy Hằng và trách nhiệm của từng đồng phạm.

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu "phù phép" hàng ngàn lượng vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

(NLĐO) - Được xem là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo dự kiến kéo dài 6 ngày.

tốc độ cao tham gia giao thông cầu Phú Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo