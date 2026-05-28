Xét xử vụ vợ chồng nữ đại gia ở Cần Thơ bị giám đốc lừa đặt mua siêu xe

Ngày 28-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Huy Tuấn (42 tuổi; ngụ TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, hoạt động kinh doanh ô tô. Đến cuối năm 2023, Tuấn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đầu năm 2023, ông L.T. Tr. cùng vợ là bà T.T.B.N (một nữ đại gia có tiếng ở Cần Thơ) liên lạc với Tuấn qua mạng xã hội Zalo, đề nghị đứng ra đăng ký mua và làm thủ tục nhập khẩu ô tô Rolls-Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam và Tuấn đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Huy Tuấn tại toà

Tuấn còn đưa ra thông tin có quan hệ quen biết để đăng ký biển số ngoại giao cho xe, giúp giảm chi phí mua xe, đồng thời chào giá 980.000 USD (tương đương khoảng 23 tỉ đồng). Vợ chồng bà N. đồng ý giao dịch.

Ngày 28-2-2023, bà N. và Tuấn lập biên bản thỏa thuận mua bán ô tô Rolls-Royce Phantom VIII theo thông số, đặc điểm do ông Tr. cung cấp. Giá trị giao dịch là 980.000 USD, thời hạn giao xe chậm nhất vào tháng 4-2024. Sau đó, ông Tr. hai lần chuyển vào tài khoản của Tuấn tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng để đặt cọc mua xe theo thỏa thuận.

Chuyển tiền xong, ông Tr. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hồ sơ, hình ảnh xe, chứng từ thanh toán và các thông tin liên quan đến việc mua xe nhưng Tuấn không cung cấp được.

Đến ngày 1-7-2023, vợ chồng bà N. yêu cầu Tuấn cam kết thực hiện thỏa thuận nhưng Tuấn không trực tiếp gặp mặt. Tuấn thuê một tài xế giao văn bản cam kết do mình soạn sẵn và đóng dấu chi nhánh Công ty Cổ phần VOV USED CAR. Nội dung cam kết sẽ thực hiện đúng thỏa thuận, đồng thời chịu khoản phạt 6,5%/năm trên số tiền nhận cọc nếu giao xe trễ hạn. Nhiều lần sau đó, đến thời hạn giao xe nhưng Tuấn không thực hiện.

Ngày 15-5-2024, Tuấn gặp vợ chồng bà N., tiếp tục cho biết chưa có xe và đề nghị giao một ô tô khác để làm tin. Tuy nhiên, vợ chồng bà N. không đồng ý và đã tố giác hành vi của Tuấn đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tuấn khai không có điều kiện nhập khẩu xe, đồng thời công ty của bị cáo cũng không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh dòng xe Rolls-Royce Phantom VIII. Khi thỏa thuận mua bán xe với vợ chồng bà N., Tuấn thực hiện với tư cách cá nhân, không sử dụng danh nghĩa giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam. Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt không có lý do nên bị cáo Tuấn đề nghị hoãn xét xử. Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.