Xét xử vụ vợ chồng nữ đại gia ở Cần Thơ bị giám đốc lừa đặt mua siêu xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xét xử vụ vợ chồng nữ đại gia ở Cần Thơ bị giám đốc lừa đặt mua siêu xe

CA LINH

(NLĐO) - Vợ chồng nữ đại gia ở Cần Thơ chuyển hơn 6,4 tỉ đồng cho Nguyễn Huy Tuấn đặt mua ô tô Rolls-Royce Phantom VIII nhưng bị cáo này không thực hiện.

Ngày 28-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Huy Tuấn (42 tuổi; ngụ TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, hoạt động kinh doanh ô tô. Đến cuối năm 2023, Tuấn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đầu năm 2023, ông L.T. Tr. cùng vợ là bà T.T.B.N (một nữ đại gia có tiếng ở Cần Thơ) liên lạc với Tuấn qua mạng xã hội Zalo, đề nghị đứng ra đăng ký mua và làm thủ tục nhập khẩu ô tô Rolls-Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam và Tuấn đồng ý.

Vụ Lừa đảo siêu xe ở Cần Thơ: Nữ đại gia tố cáo giám đốc Công ty - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Huy Tuấn tại toà

Tuấn còn đưa ra thông tin có quan hệ quen biết để đăng ký biển số ngoại giao cho xe, giúp giảm chi phí mua xe, đồng thời chào giá 980.000 USD (tương đương khoảng 23 tỉ đồng). Vợ chồng bà N. đồng ý giao dịch.

Ngày 28-2-2023, bà N. và Tuấn lập biên bản thỏa thuận mua bán ô tô Rolls-Royce Phantom VIII theo thông số, đặc điểm do ông Tr. cung cấp. Giá trị giao dịch là 980.000 USD, thời hạn giao xe chậm nhất vào tháng 4-2024. Sau đó, ông Tr. hai lần chuyển vào tài khoản của Tuấn tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng để đặt cọc mua xe theo thỏa thuận.

Chuyển tiền xong, ông Tr. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hồ sơ, hình ảnh xe, chứng từ thanh toán và các thông tin liên quan đến việc mua xe nhưng Tuấn không cung cấp được.

Đến ngày 1-7-2023, vợ chồng bà N. yêu cầu Tuấn cam kết thực hiện thỏa thuận nhưng Tuấn không trực tiếp gặp mặt. Tuấn thuê một tài xế giao văn bản cam kết do mình soạn sẵn và đóng dấu chi nhánh Công ty Cổ phần VOV USED CAR. Nội dung cam kết sẽ thực hiện đúng thỏa thuận, đồng thời chịu khoản phạt 6,5%/năm trên số tiền nhận cọc nếu giao xe trễ hạn. Nhiều lần sau đó, đến thời hạn giao xe nhưng Tuấn không thực hiện.

Ngày 15-5-2024, Tuấn gặp vợ chồng bà N., tiếp tục cho biết chưa có xe và đề nghị giao một ô tô khác để làm tin. Tuy nhiên, vợ chồng bà N. không đồng ý và đã tố giác hành vi của Tuấn đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tuấn khai không có điều kiện nhập khẩu xe, đồng thời công ty của bị cáo cũng không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh dòng xe Rolls-Royce Phantom VIII. Khi thỏa thuận mua bán xe với vợ chồng bà N., Tuấn thực hiện với tư cách cá nhân, không sử dụng danh nghĩa giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam. Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt không có lý do nên bị cáo Tuấn đề nghị hoãn xét xử. Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố nữ đại gia Chu Thị Thành với cáo buộc tham ô hơn 79 tỉ đồng

Đề nghị truy tố nữ đại gia Chu Thị Thành với cáo buộc tham ô hơn 79 tỉ đồng

(NLĐO) - Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức Chu Thị Thành, bị cáo buộc tham ô hơn 79 tỉ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.

Bắt nữ "đại gia" lừa 3,5 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán trên Facebook

(NLĐO) - Thua lỗ chứng khoán trên mạng xã hội, nữ “đại gia” tại Gia Lai chuyển sang lừa đảo người quen, khiến nhiều nạn nhân mất tổng cộng 3,5 tỉ đồng.

Gia Lai: Bắt “nữ đại gia” bất động sản Nguyễn Thị Hồng Thảo

(NLĐO) - Nguyễn Thị Hồng Thảo đã dùng giấy tờ giả và những lời hứa hẹn “lãi suất khủng” để chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Gia Lai.

lừa đảo siêu xe nữ đại gia Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo