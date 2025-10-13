Xổ số miền Nam: 15 tờ vé số trúng độc đắc tại Tây Ninh và Vĩnh Long

Chiều 13-10, tin từ đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt 11 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 12-10, với dãy số đặc biệt 379880.

Hai đại lý ở Tây Ninh và Vĩnh Long đổi thưởng 15 tờ vé số trúng giải đặc biệt

Ngoài ra, đại lý vé số Ba Xuyên còn đổi thưởng 2 vé trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 792338) 3 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 11-10.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.