Xổ số miền Nam: Vé số trúng độc đắc tại TP HCM và Tây Ninh

Sáng 13-10, tin Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai, kỳ vé 10K1 mở thưởng ngày 1-10 đã xác định giải đặc biệt (dãy số 079896) trúng thưởng tại TP HCM.

Thông tin trúng thưởng vé số Bình Dương

Kỳ vé 10K2 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 8-10, đang được công ty xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt với dãy số 362384.

Trong khi đó, ký vé 10K40 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành ngày 3-10 đã xác định được địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 009830) là tại tỉnh Tây Ninh. Lũy kế số tiền chi thưởng từ ngày 1-1 đến ngày 7-10 là 2.678.904.500.000 đồng.

Kỳ vé 10K41 phát hành ngày 10-10, có giải đặc biệt là dãy số 885859, đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương xác định nơi có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.