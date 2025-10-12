Xổ số miền Nam: Dãy số “quái” vé số Long An trúng giải đặc biệt tại phường Ngã Bảy

Sáng 12-10, tin từ một tiệm vàng ở phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 110001) 2 tờ vé số Long An có ký hiệu 10K2, mở thưởng ngày 11-10. Ngoài ra, 12 tờ vé số trúng đặc biệt còn lại cũng được xác định phát hành trên địa bàn phường Ngã Bảy.

Dãy số "quái" của vé số Long An trúng giải đặc biệt

Theo giới kinh doanh vé số, dãy số 110001 thường được gọi là "số quái" vì rất ít khách hàng chọn mua số này.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết giải đặc biệt (dãy số 213235 ) kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 4-10 đã xác định được khách hàng trúng thưởng 14 vé tại tỉnh Tây Ninh.

Ngoài giải đặc biệt, kỳ vé này còn có 9 giải an ủi (50 triệu đồng/vé) và 45 giải khuyến khích (trị giá 6 triệu đồng/vé).

Ngày 11-10, kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đã công bố giải đặc biệt đối với vé số TP HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Theo đó, vé số Long An có giải đặc biệt là dãy số 110001; giải đặc biệt của vé số TP HCM là 688416; vé số Bình Phước trúng giải đặc có dãy số là 792338 và dãy đặc biệt của vé số Hậu Giang là 595981.

Hôm nay (12-10), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt