Xổ số miền Nam: 6 giải độc đắc vé số Xuân bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

Sáng sớm 18-2 (mùng 2 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên các trang Facebook của mình, hàng loạt đại lý vé số đã chúc mừng chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày mùng 1 Tết. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều mùng 1 Tết, giải độc đắc (dãy số 078896) được các đại lý vé số xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bến Tre cùng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát, Ngọc Yến

Đến sáng sớm mùng 2 Tết, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 1 vé Bến Tre đã đến đại lý vé số Đại phát ở phường Bình Tân, TPHCM để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Bến Tre cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Động, TPHCM. Hiện, còn 15 vé Bến Tre trúng độc đắc còn lại đang được hệ thống đại lý vé số Đại Phát "truy tìm" khách hàng may mắn.

Thông tin vé số Xuân tiếp tục trúng tại TPHCM lập tức gây "bão" mạng xã hội. Bởi lẽ, từ ngày 10-2 đến nay, vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của các đài thuộc xổ số miền Nam đã liên tục trúng tại TPHCM.

Cụ thể, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 827943) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi là đại lý vé số Lý Sang ở Hóc Môn, TPHCM.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) đã "ở lại" TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Thọ và đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 546079) của vé số Long An cũng được xác định trúng ở TPHCM.

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 15-2, giải độc đắc (dãy số 018529) cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở phường Minh Phụng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 914792) của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng ở TPHCM. Nơi đổi thưởng cũng là hệ thống đại lý vé số Đại Phát.

Xổ số miền Nam hôm nay (mùng 2 Tết) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.