Xổ số miền Nam: Sáng mùng 1 Tết, lộ diện nơi bán trúng 2 giải độc đắc

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi bán trúng giải độc đắc vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 trong 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 549654) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán 16 vé TPHCM trúng giải độc đắc là đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến sáng mùng 1 Tết, chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Hoanh Lan

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 289978) và giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng.

Đến sáng mùng 1 Tết, chủ nhân trúng giải an ủi vé số Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Hoanh Lan đổi thưởng; còn khách hàng trúng độc đắc 16 vé vẫn xuất hiện.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 828323) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 992 triệu đồng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Duy cũng là nơi vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 388356) 2 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 14-2. "Còn một khách hàng trúng độc đắc 3 vé Đà Lạt nhưng hẹn đại lý qua Tết sẽ đổi thưởng" – anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy – thông tin.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 132030) của vé số Đồng Tháp trúng tại Tây Ninh; còn giải độc đắc (dãy số 291653) của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 329379) của vé số TPHCM mở thưởng ngày 9-2 đến nay vẫn chưa có thông tin nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hôm nay (mùng 1 Tết), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.