Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 1 Tết, lộ diện nơi bán trúng 2 giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay 17-2 (mùng 1 Tết), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi bán trúng giải độc đắc vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 trong 3 đài.

Xổ số miền Nam 2026: Nơi bán trúng giải độc đắc ngày mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 549654) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán 16 vé TPHCM trúng giải độc đắc là đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến sáng mùng 1 Tết, chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Xổ số miền Nam 2026: Nơi bán trúng giải độc đắc ngày mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp đã lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS Hoanh Lan

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 289978) và giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại đại lý vé số Hoanh Lan ở xã Vĩnh Hưng.

Đến sáng mùng 1 Tết, chủ nhân trúng giải an ủi vé số Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Hoanh Lan đổi thưởng; còn khách hàng trúng độc đắc 16 vé vẫn xuất hiện.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 828323) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 992 triệu đồng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam 2026: Nơi bán trúng giải độc đắc ngày mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Giải an ủi của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Duy cũng là nơi vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 388356) 2 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 14-2. "Còn một khách hàng trúng độc đắc 3 vé Đà Lạt nhưng hẹn đại lý qua Tết sẽ đổi thưởng" – anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy – thông tin.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 132030) của vé số Đồng Tháp trúng tại Tây Ninh; còn giải độc đắc (dãy số 291653) của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 329379) của vé số TPHCM mở thưởng ngày 9-2 đến nay vẫn chưa có thông tin nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hôm nay (mùng 1 Tết), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

(NLĐO) - Tuần qua, có đến 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam: TPHCM trúng 4 giải độc đắc trong 2 ngày liên tiếp

(NLĐO) – Trong 2 ngày liên tiếp, 4 giải độc đắc xổ số miền Nam 2026 đã trúng tại TPHCM, gây "sốt" mạng xã hội.

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

(NLĐO) – Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 đài thuộc xổ số miền Nam được xác định cùng trúng độc đắc tại TPHCM

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay Tết trúng độc đắc kết quả xổ số miền nam trực tiếp xổ số
