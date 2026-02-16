HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam ngày 16-2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng, hẹn đại lý qua Tết đổi thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Tối 16-2 (29 tháng Chạp), liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 388356) 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15-2.

Xổ số miền Nam ngày 16 - 2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng tại đại lý vé số Duy - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

"Còn một khách hàng trúng 3 vé Đà Lạt nhưng hẹn đại lý qua Tết sẽ đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 828323) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, 48 vé Cà Mau trúng giải an ủi (32 vé trúng 6 triệu đồng/vé và 16 vé trúng 50 triệu đồng/vé) được đại lý vé số Duy bán ra. Sau khi có kết quả xổ số, anh Duy đã đổi thưởng cho khách hàng 992 triệu đồng.

Trước đó, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải nhất 29 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 14-2.

Ở miền Tây, đại lý vé số Duy là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng giải độc đắc và các giải thưởng lớn của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam ngày 16 - 2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng tại đại lý vé số Duy - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam ngày 16 - 2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng tại đại lý vé số Duy - Ảnh 3.

Đại lý vé số Duy thường xuyên bán trúng độc đắc và các giải thưởng lớn.

Xổ số miền Nam ngày 16 - 2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng tại đại lý vé số Duy - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam ngày 16 - 2: Trúng độc đắc 6 tỉ đồng tại đại lý vé số Duy - Ảnh 5.

Đại lý vé số Duy tặng gạo cho người nghèo dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐLVS Duy

Bênh cạnh việc kinh doanh, vào dịp lễ, Tết hay ngày rằm, đại lý vé số Duy còn thường xuyên tặng gạo và quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

(NLĐO) - Tuần qua, có đến 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

(NLĐO) – Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 đài thuộc xổ số miền Nam được xác định cùng trúng độc đắc tại TPHCM

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc trúng ở nơi có chợ nổi Cái Răng

(NLĐO) – Vé số của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân trúng độc đắc tại nơi có chợ nổi Cái Răng

    Thông báo