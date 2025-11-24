Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng “lạ” của 1 người trúng đặc biệt 3 tờ vé số

Trưa 24-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, ông Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa về tới đại lý sau khi di chuyển đến tận nhà đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng đặc biệt 3 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 23-11.

Ông Huỳnh Phong Phú mang theo con chim kiểng đến tận nhà đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt 3 tờ vé số. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Ông ấy ngoài 40 tuổi, ở xã Song Lộc và làm nghề lao động tự do. Ông ấy đổi thưởng toàn bộ bằng tiền mặt" – ông Phú thông tin.

Cũng theo chia sẻ của ông Phú, vào tối 23-11, sau khi phát hiện mình may mắn trúng đặc biệt 3 tờ vé số, người đàn ông ở xã Song Lộc đã nhắn tin cho đại lý vé số Phú Vinh để hỏi cách đổi thưởng.

Sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận và hẹn 8 giờ ngày hôm sau sẽ đổi thưởng, chủ nhân may mắn này có một đề nghị là ông Phú phải chở theo con chim kiểng rất đẹp mà thường ngày đại lý này hay chụp nó chung với những tờ vé số may mắn trúng giải đặc biệt. Yêu cầu này đã được ông Phú chấp nhận.

Nói về việc di chuyển đến tận nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt, ông Phú cho biết nếu khách hàng liên hệ thì nơi nào ông cũng di chuyển tới chứ không chỉ đổi thưởng tại tỉnh Vĩnh Long.

Còn về huê hồng đổi thưởng, ông Phú tiết lộ: "Đại lý của tôi đổi thưởng tại nhà cho khách y như khách đến đổi trực tiếp tại công ty là trừ 10% thuế thu nhập theo quy định. Về tiền xăng xe thì tùy khách hàng cho… cà phê bao nhiêu cũng được".

Đại lý Phú Vinh mỗi ngày bán ra khoảng 500.000 tờ vé số. Trong đó, bán online khoảng 300.000 tờ; số còn lại giao sỉ và bán tại đại lý.