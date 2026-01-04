Xổ số miền Nam: Cách nhận thưởng độc đắc 9 tỉ đồng của đôi vợ chồng ở Vĩnh Long

Chiều 4-1, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lại vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho đôi vợ chồng may mắn trúng độc đắc (dãy số 934947) 5 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3-1.

Anh Lưu Quốc Duy và 5 tờ vé số Hậu Giang trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

Nói về cách nhận thưởng, anh Duy cho biết đôi vợ chồng này nhận toàn bộ 9 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) qua chuyển khoản.

Trước đó, vào chiều tối 3-1, đại lý vé số Tuấn Nhi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 2 vé Hậu Giang. Hiện, vẫn còn 7 vé Hậu Giang trúng độc đắc chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Cũng trong chiều 4-1, anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 8 tờ vé số Hậu Giang.

Một ngày trước đó, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho 2 nữ khách hàng trúng độc đắc (dãy số 195707) 5 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 2-1. Hai nữ khách hàng này mỗi người nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng đã được đại lý vé số Duy và đại lý Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam đều "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long.