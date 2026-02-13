Xổ số miền Nam: Chiều 13-2, lộ diện người trúng độc đắc 2 đài

Chiều 13-2, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài.

Thêm khách hàng trúng độc đắc vé số An Giang vào chiều 13-2. Ảnh: ĐLVS Ngọc Quang

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 702266) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Đến chiều 13-2, thêm 2 khách hàng đã đến đại lý vé số Ngọc Quang ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 10 tỉ đồng.

Trước đó, một khách hàng trúng độc đắc 4 vé An Giang đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu để đổi thưởng 8 tỉ đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 451294) của vé số Tây Ninh được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 13-2, có 2 khách hàng đã đến đại lý vé số Rô Thanh ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 9 vé Tây Ninh trúng độc đắc. Hiện, 7 vé Tây Ninh trúng độc đắc đang được các đại lý tiếp tục thông báo cho chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.

Những chủ nhân trúng độc đắc 9 vé Tây Ninh đã lộ diện vào chiều 13-2. Ảnh: ĐLVS Rô Thanh

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 492313) đến chiều 13-2 vẫn chưa lộ diện người trúng 32 tỉ đồng.

Như vậy, trong 3 ngày đầu mở thưởng vé Xuân Bính Ngọ 2026, vé số của 8 trong 9 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân trúng độc đắc.