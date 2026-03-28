Xổ số miền Nam: Chiều 28-3, giải độc đắc của 1 đài đang gây bất ngờ

Chiều 28-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc của một đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 27-3, giải độc đắc (dãy số 718149) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh là tiệm vàng Lộc Phát ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện, 12 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 368571) của vé số Bình Dương được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Lý Sang ở xã Bà Điểm, TPHCM.

"Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm là nơi phân phối vé Bình Dương trúng giải độc đắc" – anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 068687) của vé số Vĩnh Long đang gây bất ngờ với nhiều người khi đến chiều 28-3 vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 28 tỉ đồng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vĩnh Long được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Huy Thơ ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

"Vé số Vĩnh Long là một trong những đài thường bán hết rất sớm nên tỉ lệ trúng giải độc đắc gần như 100%. Do đó, việc vé số Vĩnh Long chưa tìm ra nơi trúng giải độc đắc sau một ngày mở thưởng là điều khá bất ngờ" - một đại lý vé số ở TP Cần Thơ thông tin.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM.

Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Tây Ninh.