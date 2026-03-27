Sáng 27-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 26-3, giải độc đắc (dãy số 287738) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh An Giang tuần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Hồng Hải

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé An Giang là đại lý vé số Hồng Hải ở xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. 12 vé An Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau và TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số An Giang là đại lý vé số Danh Tên, đại lý vé số Trắng (TP Cần Thơ) và đại lý vé số Thịnh (Cà Mau).

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 325649) của vé số Tây Ninh chưa xác định được nơi có khách hàng may mắn trúng thưởng 14 vé.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Tuần trước, giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Tây Ninh đến nay vẫn "biệt tăm".

Xổ số miền Nam ngày 27-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long Trà Vinh và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 27-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long Trà Vinh và Bình Dương.