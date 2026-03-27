Xổ số miền Nam: Chiều 27-3, giải độc đắc bất ngờ xuất hiện tại 1 đại lý quen thuộc

Chiều 27-3, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin bất ngờ về việc tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc của vé số một đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 26-3, giải độc đắc (dãy số 287738) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh An Giang.

Trong 10 ngày, đại lý vé số Hổ đổi thưởng 4 giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé An Giang là đại lý vé số Hồng Hải ở xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, đến chiều 27-3, thêm nhiều khách hàng đã đến đại lý vé số Hổ ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 7 vé An Giang trúng giải độc đắc.

"Những khách hàng này cư ngụ tại tỉnh Cà Mau. Họ nhận thưởng bằng 2 hình thức là tiền mặt và chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Hổ thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Sở dĩ thông tin đại lý vé số Hổ đổi thưởng giải độc đắc khiến các đại lý và khách hàng bất ngờ là vì thời gian gần đây, đại lý này liên tục đổi thưởng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Cụ thể, vào ngày 18-3, đại lý vé số Hổ đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 17-3.

Đến ngày 23-3, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 22-3.

Cũng trong ngày 23-3, đại lý vé số Hổ còn đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều cùng ngày.

"Khách trúng giải độc đắc chỉ cần alo, em mang tiền mặt đến tận nhà đổi thưởng" - đại diện đại lý vé số Hổ chia sẻ.