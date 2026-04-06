Xổ số miền Nam: Chiều 6-4, lộ diện người phụ nữ ở TPHCM trúng độc đắc 14 tỉ đồng

Chiều 6-4, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lê Du - đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM - cho biết đại lý vừa đổi thưởng xong 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 627013) 7 vé Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 5-4.

"Khách hàng là nữ, ngoài 40 tuổi. Chị ấy nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt" – anh Lê Du tiết lộ.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Người phụ nữ ở TPHCM trúng độc đắc 14 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Mỹ Hạnh

Cùng ngày, một khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé và trúng giải an ủi 3 vé Kiên Giang đã đến đại lý vé số Phát Tài ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM để đổi thưởng. Như vậy, hiện vẫn còn 4 vé Kiên Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 983920) của vé số Tiền Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Tiền Giang là đại lý vé số Hải Diệu ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. 14 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 578584) của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 4 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. 8 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Vinh Long "truy tìm" khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Tiền Giang và vé số Đà Lạt cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam ngày 5-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 5-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.