Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 7-1, giải độc đắc 56 tỉ đồng đã lộ diện người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra khách hàng may mắn sau 1 ngày mở thưởng

Chiều 7-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ.

Giải độc đắc 56 tỉ đồng Xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng - Ảnh 1.

Giải độc đắc 56 tỉ đồng Xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng - Ảnh 2.

Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Vũng Tàu đã lộ diện người trúng ở tỉnh Tây Ninh: Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú, Hùng Tú Tây Ninh

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 905728) của vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 6-1, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú và tổng đại lý vé số Hùng Tú Tây Ninh ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vũng Tàu đã được đổi thưởng tại đại lý vé số Út Thúy và đại lý Hùng Sơn ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Táu, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu (dãy số 417304) được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số 79 ở phường Tân An, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc 56 tỉ đồng Xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS 79

Trước đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 6-1, giải độc đắc (dãy số 704531) 28 tỉ đồng đã được đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng trong đêm cho một người phụ nữ may mắn ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Người này đi chợ ở Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) và mua 14 tờ vé số thì trúng độc đắc.

Giải độc đắc 56 tỉ đồng Xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Bến Tre cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Duy

Như vậy, 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng ngày 6-1 đã tìm ra được các chủ nhân may mắn trúng độc đắc tổng cộng 84 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở chợ đầu mối Bình Điền

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở chợ đầu mối Bình Điền

(NLĐO) – Giải độc đắc 28 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam được đại lý xác nhận bán trúng ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng

(NLĐO) – Giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM và Tiền Giang đã tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

(NLĐO) – Đây là lần thứ 2 sau sáp nhập, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Cần Thơ tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc tỉnh Vĩnh Long
