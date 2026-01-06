HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở chợ đầu mối Bình Điền

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc 28 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam được đại lý xác nhận bán trúng ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền

Chiều 6-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ lại thông tin về việc đại lý vé số Huỳnh Nhân ở TPHCM đang thông báo tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Đồng Tháp. Vé do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 5-1.

Tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng Xổ số miền Nam tại chợ Bình Điền - Ảnh 1.

14 tờ vé số Đồng Tháp trúng độc đắc, được đại lý Huỳnh Nhân phân phối. Ảnh: ĐLVS Huỳnh Nhân

Theo đó, đại lý vé số Huỳnh Nhân đăng tải thông tin: "Đại lý Huỳnh Nhân bán trúng độc đắc (dãy số 247563). Khu vực chợ Bình Điền ai trúng, gọi em liền nha".

Dòng chia sẻ trên nhận về hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Chị đang tìm luôn đó"; "Nay đặc biệt về chợ mình quá trời"; "Vé số trúng không kêu bạn bè mua gì hết"; "Xin vía chiều nay trúng đặc biệt"…

Trước đó, đại lý vé số Huỳnh Nhân cũng đã bán trúng độc đắc (dãy số 807141) 28 tỉ đồng vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 2-1.

Tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng Xổ số miền Nam tại chợ Bình Điền - Ảnh 2.

Ngày 2-1, giải độc đắc cũng trúng tại đại lý vé số Huỳnh Nhân. Ảnh: ĐLVS Huỳnh Nhân

Chợ đầu mối Bình Điền là một trong những trung tâm phân phối nông – thủy hải sản, thực phẩm tươi sống lớn nhất khu vực phía Nam. Nhờ nằm ven đại lộ Nguyễn Văn Linh ở phía Tây Nam của thành phố, chợ đầu mối Bình Điền kết nối giao thương thuận tiện giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với TPHCM.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

(NLĐO) – Đây là lần thứ 2 sau sáp nhập, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Xôn xao 3 giải độc đắc liên tiếp trúng ở Vĩnh Long

(NLĐO) – Trong 3 ngày liên tiếp, giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều người trúng tại TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ…

