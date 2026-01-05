Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

Chiều 5-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông về việc giải độc đắc của một đài đã tìm ra chủ nhân may mắn sau một ngày mở thưởng.

Giải độc đắc và an ủi của vé số Kiên Giang đã lộ diện sau một ngày mở thưởng. Ảnh: Đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 600433) và giải an ủi của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 4-1, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc và an ủi vé số Kiên Giang là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 204056) lần đầu tiên "ghé" xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi vé số An Giang cũng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Như vậy, đây là lần thứ 2 giải độc đắc trúng tại xã Tràm Chim sau sáp nhập. Thông tin này lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Giải độc đắc lần đầu trúng ở xã Tràm Chim vào ngày 11-12. Ảnh: Đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến

Trên trang Facebook của các đại lý vé số, hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận về thông tin này như: "Thành tâm xin vía trúng độc đắc"; "xia vía trúng độc đắc chiều nay với vé số Đồng Tháp"; "độc đắc của vé số Đồng Tháp chiều nay hy vọng sẽ ở lại Tràm Chim"…

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.