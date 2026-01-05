Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 5-1, giải độc đắc lộ diện tại xã Tràm Chim

Thu Tâm

(NLĐO) – Đây là lần thứ 2 sau sáp nhập, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Chiều 5-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông về việc giải độc đắc của một đài đã tìm ra chủ nhân may mắn sau một ngày mở thưởng.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại xã Tràm Chim , Đồng Tháp chiều 5 - 1 - Ảnh 2.

Giải độc đắc và an ủi của vé số Kiên Giang đã lộ diện sau một ngày mở thưởng. Ảnh: Đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 600433) và giải an ủi của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 4-1, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc và an ủi vé số Kiên Giang là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 204056) lần đầu tiên "ghé" xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi vé số An Giang cũng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Như vậy, đây là lần thứ 2 giải độc đắc trúng tại xã Tràm Chim sau sáp nhập. Thông tin này lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam lộ diện tại xã Tràm Chim , Đồng Tháp chiều 5 - 1 - Ảnh 3.

Giải độc đắc lần đầu trúng ở xã Tràm Chim vào ngày 11-12. Ảnh: Đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến

Trên trang Facebook của các đại lý vé số, hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận về thông tin này như: "Thành tâm xin vía trúng độc đắc"; "xia vía trúng độc đắc chiều nay với vé số Đồng Tháp"; "độc đắc của vé số Đồng Tháp chiều nay hy vọng sẽ ở lại Tràm Chim"…

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều người trúng tại TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Xổ số miền Nam: Cách nhận thưởng độc đắc 9 tỉ đồng của đôi vợ chồng ở Vĩnh Long

(NLĐO) – Trong 2 ngày liên tiếp, giải độc đắc của 2 đài xổ số miền Nam đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang

(NLĐO) – Giải độc đắc của 4 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước đã tìm ra nơi có người trúng thưởng.

vé số xổ số XSMN tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT Đồng Tháp xổ số miền nam trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc Tràm Chim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo