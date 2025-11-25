HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đặc biệt 3 đài "nổ" tại Tây Ninh gây sốt mạng xã hội

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định giải đặc biệt của vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau đều trúng tại tỉnh Tây Ninh

Liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, từ tối 24 đến sáng sớm 25-11, giới kinh doanh vé số đã bàn tán rôm rả trên mạng xã hội việc giải đặc biệt của vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau mở thưởng chiều 24-11 đều "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam trúng đặc biệt tại Tây Ninh gây sốt Mạng xã hội - Ảnh 1.

Vé số Cà Mau trúng đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Đại Lộc

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 954123) của vé số Cà Mau đã lộ diện chủ nhân may mắn trúng 4 tờ tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Lộc. Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tấn Sỹ 78.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 566862) của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Thanh Tâm.

Đối với vé số TP HCM, nguyên cây vé số (gồm 140 tờ) đã bán trúng giải đặc biệt (dãy số 392530) lẫn giải an ủi tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Khi các đại lý vé số chia sẻ lên facebook những vé trúng giải đặc biệt, nhiều khách hàng đã liên tục vào "xin vía" để trúng thưởng. Thậm chí, có người còn nói vui rằng "sẽ chuyển về Tây Ninh sinh sống để có cơ hội trúng giải đặc biệt".

Xổ số miền Nam: Mạng xã hội “dậy sóng” việc vé số của 3 đài đều trúng tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Nguyên cây vé số TP HCM cũng trúng đặc biệt và an ủi tại tỉnh Tây Ninh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Xổ số kiến thiết XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt KQXS kết quả xổ số miền nam mạng xã hội
