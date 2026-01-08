HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý đang tìm người trúng độc đắc 23 tờ vé số ở TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam gây xôn xao mạng xã hội vì tiếp tục trúng tại TPHCM.

Sáng 8-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đang bàn tán rôm rả về việc giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam cùng trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam: TPHCM có người trúng độc đắc 56 tỉ đồng mới nhất - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Xổ số miền Nam: TPHCM có người trúng độc đắc 56 tỉ đồng mới nhất - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 205933) của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 7-1, được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc 5 vé số Sóc Trăng là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. 9 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý "truy tìm".

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát và đại lý vé số Lý Sang ở TPHCM. Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 878688) của vé số Sóc Trăng trúng tại Tây Ninh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng vào chiều 7-1, giải độc đắc (dãy số 329529) và giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng "nổ" tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 8-1, chỉ mới có chủ nhân trúng giải an ủi đã đến đại lý này đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện nên các đại lý vé số đang "ngóng" người trúng đến đổi thưởng.

Như vậy, hiện vẫn còn 23 tờ vé số trúng độc đắc của 2 đài là Sóc Trăng và Đồng Nai chưa tìm ra người trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: TPHCM có người trúng độc đắc 56 tỉ đồng mới nhất - Ảnh 3.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai đã tìm ra người trúng. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 681981) 28 tỉ đồng của vé số Đồng Nai đến nay vẫn chưa lộ diện người trúng.

Chiều nay (8-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

