Xổ số miền Nam: Giải độc đắc tiếp tục “nổ” tại Tây Ninh và Vĩnh Long

Sáng 15-10, liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng 5 tờ vé số Bạc Liêu trúng giải đặc biệt (dãy số 982497), do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 14-10.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng giải đặc biệt cho khách hàng may mắn

Ngoài ra, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cũng đã đổi thưởng tổng cộng 400 triệu đồng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt 8 tờ vé số Bạc Liêu.

Trước đó, kỳ vé Long An 10K1, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 4-10 cũng đã xác định 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 213235 ) tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 079896) 11 tờ vé Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 1-10.

Ngoài ra, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 792338) 3 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 11-10.

Khách hàng may mắn trúng đặc biệt 11 tờ vé số Đồng Nai

Chiều nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng.