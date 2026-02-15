HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc trúng ở nơi có chợ nổi Cái Răng

Thu Tâm

(NLĐO) – Vé số của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân trúng độc đắc tại nơi có chợ nổi Cái Răng

Sáng 15-2, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã chia sẻ thông tin về những khách hàng trúng giải độc đắc của một đài sau 2 ngày mở thưởng.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc trúng ở chợ nổi Cái Răng Cần Thơ 2026 - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc trúng ở chợ nổi Cái Răng Cần Thơ 2026 - Ảnh 2.

5 vé Vĩnh Long trúng độc đắc tại phường Cái Răng. Ảnh: ĐLVS Triều Phát, Đức Thịnh

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 991084) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc trúng ở chợ nổi Cái Răng Cần Thơ 2026 - Ảnh 3.

Phường Cái Răng là nơi có chợ nổi Cái Răng nổi tiếng. Ảnh: Internet

Đến sáng 15-2, những khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Vĩnh Long đã đến đại lý vé số Triều Phát và đại lý vé số Đức Thịnh ở chợ Cái Răng, phường Cái Răng, TP Cần Thơ để đổi thưởng.

Phường Cái Răng là nơi có chợ nổi Cái Răng nổi tiếng trong và ngoài nước nên thông tin giải độc đắc trúng tại đây khiến nhiều khách hàng, khách du lịch và đại lý vé số tỏ ra rất phấn khích.

Do đó, sau khi đại lý vé số Triều Phát đăng lên Facebook của mình dòng trạng thái "Lộc về chợ Cái Răng, bà con có tiền vui Xuân" thì lập tức nhận về rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Quá đã"; "Xin vía trúng độc đắc"; "Trộm vía may mắn"…

Ngoài phường Cái Răng, một khách hàng trúng độc đắc 1 vé Vĩnh Long cũng đã đến đại lý vé số Mai Trang 5 ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ để đổi thưởng. Như vậy, hiện còn 10 vé Vĩnh Long trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trước đó, vào ngày 11-10-2025, giải độc đắc của vé số Long An cũng trúng tại đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 13-2, lộ diện người trúng độc đắc 2 đài

Xổ số miền Nam: Chiều 13-2, lộ diện người trúng độc đắc 2 đài

(NLĐO) – Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 8 trong 9 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Ba người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số

(NLĐO) – Ba khách hàng suýt mất 10 tỉ đồng xổ số miền Nam do mua 5 tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng quên dò

Xổ số miền Nam ngày 13-2: Giải độc đắc lại “nổ” ở đại lý vé số Hổ

(NLĐO) – Chỉ trong vòng một tháng, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã "nổ" tại đại lý vé số Hổ đến 6 lần.

xổ số XSMN Cần Thơ Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam Chợ nổi Cái Răng xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
