Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định chủ nhân trúng đặc biệt vé số cào Đồng Nài và vé số truyền thống Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

Sáng sớm 3-11, thông tin từ đại lý vé số Thanh Khoa ở tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 987931) 300 triệu đồng vé số cào Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành từ ngày 1-11 đến ngày 30-12.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt vé số cào và truyền thống - Ảnh 1.

Giải đặc biệt vé số cào Đồng Nai đã được tìm thấy. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Đối với vé số truyền thống Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành ngày 2-11, đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ xác nhận đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 145989) cho khách hàng trúng 1 tờ vé số.

Ngoài ra, đại lý vé số Chấn Nam còn đổi thưởng cho khách hàng trúng 2 vé giải nhất (30 triệu đồng), 7 vé an ủi và 11 vé giải khuyến khích của vé số Kiên Giang.

Trong khi đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành ngày 2-11, đã được đại lý vé số Minh Thảo ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 685624) 1 tờ vé số.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt vé số cào và truyền thống - Ảnh 2.

Đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt và các giải thưởng lớn. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Cùng mở thưởng trong ngày 2-11, vé số Tiền Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phát hành đã được xác định 14 tờ trúng giải đặc biệt tại TP HCM.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt vé số cào và truyền thống - Ảnh 3.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt vé số cào và truyền thống - Ảnh 4.

Giải đặc biệt vé số Đà Lạt và Tiền Giang đều đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Minh Thảo và MXH

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày

Xổ số miền Nam: Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy chỉ trong vòng 8 ngày, vé số trúng giải đặc biệt đã “nổ” tại tỉnh Tây Ninh đến 5 lần

Xổ số miền Nam: “Điểm danh” các địa phương có người trúng độc đắc tuần qua

(NLĐO) - Tỉnh Tây Ninh là địa phương có số lượng người trúng giải đặc biệt nhiều nhất trong tuần qua.

Xổ số miền Nam: Người phụ nữ ở Cà Mau trúng 3 tờ độc đắc vé số An Giang

(NLĐO)-Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt vé số An Giang trúng tại Cà Mau, còn giải đặc biệt vé số Bình Thuận và Tây Ninh đều “nổ” tại Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số tỉnh Lâm Đồng xổ số miền nam giải đặc biệt trúng đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo