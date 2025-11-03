Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang

Sáng sớm 3-11, thông tin từ đại lý vé số Thanh Khoa ở tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 987931) 300 triệu đồng vé số cào Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành từ ngày 1-11 đến ngày 30-12.

Giải đặc biệt vé số cào Đồng Nai đã được tìm thấy. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Đối với vé số truyền thống Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành ngày 2-11, đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ xác nhận đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 145989) cho khách hàng trúng 1 tờ vé số.

Ngoài ra, đại lý vé số Chấn Nam còn đổi thưởng cho khách hàng trúng 2 vé giải nhất (30 triệu đồng), 7 vé an ủi và 11 vé giải khuyến khích của vé số Kiên Giang.

Trong khi đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành ngày 2-11, đã được đại lý vé số Minh Thảo ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 685624) 1 tờ vé số.

Đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt và các giải thưởng lớn. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Cùng mở thưởng trong ngày 2-11, vé số Tiền Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phát hành đã được xác định 14 tờ trúng giải đặc biệt tại TP HCM.

Giải đặc biệt vé số Đà Lạt và Tiền Giang đều đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Minh Thảo và MXH

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.