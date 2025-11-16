Chiều 16-11, đại lý vé số Minh Nhựt ở TPHCM cho biết vừa nhận đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 112150) cho một khách hàng trúng 2 tờ vé số TPHCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 15-11.

Đại lý vé số Minh Nhựt ở TPHCM vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng đặc biệt 2 tờ vé số TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Trước đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đổi thưởng cho một người phụ nữ trúng giải đặc biệt 5 tờ vé số TPHCM mở thưởng ngày 15-11.

Đại lý vé số Thanh Khoa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt vè an ủi vé số Long An. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Trong khi đó, vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 15-11, giải đặc biệt (dãy số 773402) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng giải đặc biệt và giải an ủi cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày mở thưởng với vé số TPHCM và vé số Long An, giải an ủi vé số Bạc Liêu được xác định trúng thưởng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Nhựt Tiến ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Còn vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 15-11, giải khuyến khích được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Tuyết Vụ ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Đại lý vé số Tuyết Vụ ở tỉnh Lâm Đồng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải khuyến khích vé số Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Tuyết Vụ

Giải đặc biệt vé số Vĩnh Long trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Đối với vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 14-11, giải đặc biệt (dãy số 231890) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Đại Phát ở phường Tân Mỹ, TPHCM.