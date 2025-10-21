HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nam khách hàng trúng 140 tờ vé số dịp 20-10

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam cho thấy Tây Ninh và Vĩnh Long là 2 địa phương thường xuyên có người may mắn trúng thưởng

Chiều 21-10, thông tin từ đại lý vé số Hiếu ở tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 375650) 5 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 19-10.

Xổ số miền Nam: Khách hàng trúng 140 tờ vé số trong ngày 20 - 10 - Ảnh 1.

Vé số trúng giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh

Trước đó, đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 4 tờ vé số Kiên Giang, mở thưởng ngày 19-10.

Trong khi đó, đại lý vé số Tâm 68 cũng ở phường Tân An, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất (30 triệu đồng/vé) 13 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 17-10.

Đặc biệt, trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, đại lý vé số Tuấn ở Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải nhất 2 tờ vé số TP HCM.

Xổ số miền Nam: Khách hàng trúng 140 tờ vé số trong ngày 20 - 10 - Ảnh 3.

Nam khách hàng trúng thưởng giải 7 đối với 140 tờ vé số

Xổ số miền Nam: Nam khách hàng trúng 140 tờ vé số dịp 20-10 - Ảnh 1.


Xổ số miền Nam: Khách hàng trúng 140 tờ vé số trong ngày 20 - 10 - Ảnh 4.

Nhiều người ở Tây Ninh và Vĩnh Long trúng thưởng lớn

Tương tự, trong ngày 20-10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã bán cho một nam khách hàng 1 lốc 140 tờ vé số TP HCM may mắn trúng giải bảy.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số kết quả xổ số xổ số miền nam giải đặc biệt
