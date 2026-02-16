HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: TPHCM trúng 4 giải độc đắc trong 2 ngày liên tiếp

Thu Tâm

(NLĐO) – Trong 2 ngày liên tiếp, 4 giải độc đắc xổ số miền Nam 2026 đã trúng tại TPHCM, gây "sốt" mạng xã hội.

Sáng 16-2 (29 tháng Chạp), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về nơi có khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé Xuân Bính Ngọ 2026.

Xổ số miền Nam 2026: 4 Giải độc đắc trúng tại TPHCM trong 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 15-2, giải độc đắc (dãy số 018529) được xác định trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: 4 Giải độc đắc trúng tại TPHCM trong 2 ngày liên tiếp - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam 2026: 4 Giải độc đắc trúng tại TPHCM trong 2 ngày liên tiếp - Ảnh 3.

2 giải độc đắc Xuân Bính Ngọ 2026 cùng trúng tại TPHCM. Ảnh: Hệ thống đại lý vé số Đại Phát

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé Tiền Giang là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở phường Minh Phụng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 914792) của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng ở TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên may mắn trúng độc đắc 4 vé Kiên Giang cũng là hệ thống đại lý vé số Đại Phát.

Thông tin này lập tức gây "bão" mạng xã hội. Bởi lẽ, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) cũng đã trúng tại hệ thống đại lý vé số Đại Phát.

Ngoài ra, mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 546079) của vé số Long An cũng được xác định trúng ở TPHCM.

Tuy nhiên, đến sáng 16-2, chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Long An vẫn chưa lộ diện.

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, 4 giải độc đắc của vé số Xuân Bính Ngọ 2026 đã được xác định trúng tại TPHCM; trong đó, 3 giải trúng tại hệ thống đại lý vé số Đại Phát.

Xổ số miền Nam hôm nay (16-2) sẽ mở thưởng đối với vé Xuân của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc bất ngờ cùng trúng tại TPHCM

(NLĐO) – Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 đài thuộc xổ số miền Nam được xác định cùng trúng độc đắc tại TPHCM

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Hổ lập “kỷ lục” về giải độc đắc

(NLĐO) – Chỉ trong vòng một tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền đã "nổ" tại đại lý vé số Hổ đến 7 lần.

Xổ số miền Nam: Chiều 13-2, lộ diện người trúng độc đắc 2 đài

(NLĐO) – Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 8 trong 9 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân trúng độc đắc

