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Kết quả xổ số

Xổ số miền Nam ngày 30-6: Độc đắc lại “nổ” ở nơi có nhiều người trúng số

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-6 đã nhanh chóng tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Chiều 30-6, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã nhanh chóng tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của một đài.

Xổ số miền Nam ngày 30-6: Độc đắc lại “nổ” ở nơi có nhiều người trúng số - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam ngày 30-6: Độc đắc lại “nổ” ở nơi có nhiều người trúng số - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 30-6, giải độc đắc (dãy số 383966) được các đại lý xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng là một đại lý vé số ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hiện, khách hàng trúng giải an ủi đã lộ diện; còn người may mắn trúng giải độc 16 vé đang được các đại lý vé số kêu gọi nhanh chóng đến đổi thưởng.

Trước đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 29-6, giải độc đắc (dãy số 974245) cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 30-6 thì chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian gần đây, giải độc đắc và giải an ủi của các đài thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó, có ngày cả 3 giải độc đắc đều trúng tại tỉnh này.

Theo lý giải của giới kinh doanh vé số, cùng với TPHCM, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, địa bàn Tây Ninh là nơi phát hành vé số thuộc top đầu nên khách hàng ở đây thường xuyên trúng số.

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