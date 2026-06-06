Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc “nổ” ở 2 tỉnh có nhiều người trúng số

Sáng 6-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở An Giang và Tây Ninh trúng giải độc đắc vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và An Giang.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Kim Dậu

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-6, giải độc đắc (dãy số 591978) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Kim Dậu ở Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 103208) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng may mắn trúng giải độc đắc 8 vé Bình Dương là một đại lý vé số ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 4-6, giải độc đắc (dãy số 827417) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Đến sáng 6-6, đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã thông tin vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 5 vé An Giang.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Ở khu vực phía Nam, An Giang và Tây Ninh là 2 địa phương thường xuyên có nhiều người trúng giải độc đắc vé số truyền thống trong thời gian gần đây.

Xổ số miền Nam ngày 5-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 6-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.