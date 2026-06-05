An Giang, Tây Ninh và Cần Thơ có nhiều người trúng xổ số miền Nam

Sáng 5-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ trúng vé số của 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số An Giang "ở lại" tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 4-6, giải an ủi được xác định "ở lại" tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng co nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số An Giang là đại lý vé số Triều Phát và tiệm vàng Kim Búp ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số An Giang, giải an ủi của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Đức Thịnh

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Bình Thuận là đại lý vé số Đức Thịnh ở TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam ngày 5-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.